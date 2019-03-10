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السلطات اليمنية تعلن مديرية كشر منطقة منكوبة وتدين الصمت الدولى إزاء "جرائم الحوثيين"

الأحد، 10 مارس 2019 10:06 م
السلطات اليمنية تعلن مديرية كشر منطقة منكوبة وتدين الصمت الدولى إزاء "جرائم الحوثيين" ميليشيا الحوثيون
أ ش أ
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أعلنت السلطات اليمنية بمحافظة حجة، مديرية "كشر"، مديرية منكوبة، جراء الجرائم الوحشية التي تمارسها "ميليشيا الحوثي" بحق أبناء المديرية.

 

وأوضحت السلطات اليمنية، في بيان أذاعته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، أنها تتابع الأحداث المتلاحقة التي تشهدها مديرية كشر والجرائم الوحشية التي تمارسها "ميليشيا الحوثي" بحق أبناء المديرية، والتي تتمثل في اجتياح القرى والأسواق عسكريا وإحراق منازل المواطنين وهدمها فوق رؤوس ساكنيها وقتل الأبرياء وتفجير منازل عدد كبير من قيادات المديرية وتشريد الآلاف واختطاف العشرات من المواطنين وفرض حصار جائر ظالم يمنع الغذاء والدواء عنهم.

 

وأدانت السلطات اليمنية الصمت المطبق من كافة المنظمات الإنسانية الدولية وعلى رأسها الأمم المتحدة وممثليها في اليمن والمبعوث الأممي إلى اليمن، في ظل تعتيم إعلامي وقطع نهائي للاتصالات عن المديرية.

 

ودعا البيان كافة المنظمات الدولية الإنسانية للقيام بمسؤولياتها الإنسانية، والمجتمع الدولي للتدخل فورا لإيقاف المجازر الوحشية التي تمارسها "المليشيات الحوثية "المتمردة في حق أبناء مديرية كشر، مطالباً القيادة السياسية والحكومة بالقيام بمسؤولياتها تجاه الوضع الكارثي الذي فرضته "المليشيا" على أبناء هذه المديرية الذين باتوا مهددين بالموت والإبادة.

 

كما دعا البيان جميع أبناء المحافظة إلى رص الصفوف ووحدة الكلمة وتناسي الخلافات وحشد كافة الطاقات والإمكانات لمواجهة "العدو الواحد" الذي يستهدف الجميع المتمثل في "مليشيات الحوثي المدعومة من إيران".

 


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