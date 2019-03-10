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"الرى" و"الزراعة" تتفقان على زراعة الأرز فى 9 محافظات الموسم المقبل

الأحد، 10 مارس 2019 10:34 م
"الرى" و"الزراعة" تتفقان على زراعة الأرز فى 9 محافظات الموسم المقبل محمد عبد العاطى وزير الرى
كتبت أسماء نصار
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عقد الدكتور محمد عبدالعاطى وزير الموارد المائية والرى اليوم اجتماعا تنسيقيا مع وزارة الزراعة، بحضور أعضاء  لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب أعضاء لوضع المحددات الأساسية لزراعة الأرز على مستوى المحافظات التسعة بالدلتا والمقرر زراعة الأرز بها وهى ( الاسكندرية – البحيرة – الدقهلية – الشرقية – كفرالشيخ –الغربية – دمياط – الاسماعيلية – بورسعيد ) فى غالبية المراكز التابعة لتلك المحافظات.

 

و تم التوصل بالاجتماع الى وضع تفاصيل زراعة الارز بتلك المحافظات ومراكزها المختلفة حيث تم التوقيع على جداول مساحات الارز مع الأخذ فى الاعتبار إمكانية استخدام سلالات من الأرز التى تتحمل درجات ملوحة عالية وكذا سلالات الأرز المبكر وطبقا لنوعيات التربة المختلفة وذلك فى إطار يحقق الصالح العام وصالح المواطنين ووفقا للموقف المائى، وبما يعظم الاستفادة من جميع الموارد المائية المتاحة على شبكة الترع والمصارف فى دلتا نهر النيل بالوجه البحرى للخروج بموسم زراعى ناجح.

 

 

 

 
 

 


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