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الداخلية الأفغانية: مقتل قائد بارز بطالبان فى مداهمة نفذتها القوات الخاصة

الأحد، 10 مارس 2019 03:30 م
الداخلية الأفغانية: مقتل قائد بارز بطالبان فى مداهمة نفذتها القوات الخاصة حركة طالبان ـ صورة أرشيفية
كابول (أ ش أ)
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أعلنت وزارة الداخلية الأفغانية، اليوم الأحد، مقتل قائد بارز بحركة طالبان، فى عملية نفذتها القوات الخاصة الأفغانية فى إقليم باكيتا شرق أفغانستان.

وذكرت الداخلية الأفغانية- فى بيان أوردته وكالة أنباء (خامة-برس) الأفغانية- أن القائد الطالبانى قُتل إثر المداهمة التى نفذتها القوات الخاصة الأفغانية يُدعى مولانا منصور.

وأضاف البيان أن منصور كان زعيم مُسلحى (طالبان) المتمركزين فى إقليم باكيتا، كما ثُبت تورطه فى غالبية الهجمات الكبيرة التى شُنت على الإقليم.

من جهتها، لم تعلق الجماعات المُسلحة المناهضة للحكومة ومن بينها حركة طالبان، على مقتل أحد قادتها حتى الآن.

 


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