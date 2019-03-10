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الخطوط الجوية الإثيوبية: 32 كينيا و17 إثيوبى بين ضحايا الطائرة المنكوبة

الأحد، 10 مارس 2019 02:17 م
الخطوط الجوية الإثيوبية: 32 كينيا و17 إثيوبى بين ضحايا الطائرة المنكوبة أرشيفية
أ ش أ
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أعلنت الخطوط الجوية الإثيوبية، اليوم /الأحد / أن من بين ضحايا حادث الطائرة المنكوبة ، البالغ عددهم 157 ، 32 كينيا ، و 17 اثيوبيا ، وأن باقى الضحايا من جنسيات أخرى .
وأعلنت الخطوط الجوية الاثيوبية فى بيان بثته وكالة الأنباء الإثيوبية، أن الطائرة وهى من طراز "بى -737- 800 إم إيه إكس" كانت تقل على متنها أشخاص من 33 دولة ، أقلعت صباح اليوم من مطار (أديس أبابا ) الدولى ، واختفت من على شاشات الرادار بعد دقائق من إقلاعها.
ولم يتم الكشف عن أسباب الحادث حتى الآن. وأعرب مكتب رئيس الوزراء الإثيوبى عن تعاطفه مع ذوى الضحايا .


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