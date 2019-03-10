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الجيزة تفتتح مدرسة محمد النجار الإعدادية للبنات بالبدرشين بتكلفة 7 ملايين جنيه

الأحد، 10 مارس 2019 12:12 م
الجيزة تفتتح مدرسة محمد النجار الإعدادية للبنات بالبدرشين بتكلفة 7 ملايين جنيه افتتاح مدرسة محمد النجار الاعدادية للبنات بقرية الطرفاية بالبدرشين
كتب سيد الخلفاوى
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افتتحت محافظة الجيزة مدرسة محمد النجار الإعدادية للبنات بقرية الطرفاية بالبدرشين على مساحة 7 قيراط، بعد الانتهاء من تجهيزها بالكامل ودخولها الخدمة بداية من الفصل الدراسى الثانى لهذا العام تحت إشراف هيئىة الأبنية التعليمية ومديرية التربية والتعليم، بالتعاون مع إحدى الجمعيات الأهلية وأحد المتبرعين. 
 
يأتى ذلك فى إطار خطة الدولة للنهوض بالمنظومة التعليمية للحد من الكثافات الطلابية داخل الفصول بالمدارس بالإضافة إلى توفير البيئة والمناخ المناسب للطلبة للقدرة علي استيعاب المواد العلمية. 
 
وأعرب اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة عن شكره وتقديره للجمعية ومحمد جاد النجار لما قدموه من مساهمة بالأرض وتحملهم تكاليف الإنشاء بالكامل.
 
ودعا المحافظ الجمعيات الأهلية والمجتمع المدنى بالتعاون للنهوض بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين خاصه فى مجالات التعليم والصحة.
 
وأشار المحافظ إلى أن المدرسة تتكون من مبنى مكون من 3 أدوار وتحتوى على 12 فصل دراسى لخدمة طالبات المرحلة الإعدادية بقرية الطرفاية .
 
وأكد راشد أن المحافظة تمكنت من إدخال 12 مدرسة الخدمة مع بداية الفصل الدراسى الثانى للنهوض بالمنظومة التعليمية ومواجهة الكثافات الطلابية العالية بالمدارس، التى ستحقق النفع فى النهاية على المستوى التعليمى للطلاب.
 
وأضاف اللواء حسين لبيب، رئيس مركز ومدينة البدرسين، أن قرية الطرفاية كان يعانى أولياء الأمور بها لعدم وجود مدرسة إعدادية بنات بالإضافة إلى بعض المدارس الإعدادية بالقرى المجاورة مما يؤدى إلى ارتفاع نسب غياب الفتيات لقلق أولياء الأمور للبعد السكنى مؤكداً أن المدرسة الجديدة ساهمت فى تحقيق الأمن والاستقرار داخل الطلاب وأولياء الأمور بالقرية.
 

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