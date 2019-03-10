الجريدة الرسمية تنشر قرار الإذن لـ21 مواطنا بالتجنس بالجنسية الأجنبية

كتب: محمد أبو ضيف

نشرت الجريدة الرسمية، قرار اللواء محمود توفيق وزير الداخلية بالإذن لـ21 مواطنا بالتجنس بالجنسية الأجنبية، مع احتفاظهم بالجنسية المصرية. صدر القرار بعد الإطلاع على القانون رقم 26 لسنة 1975 الصادر بشأن الجنسية المصرية.









كما قرر وزير الداخلية إبعاد محمد كمال محمود سيد أبو طالب "سوري الجنسية"، وأسامة محمد حسان الشاعر "سوري الجنسية"، وmurodbeg allev "طاجستاني الجنسية" خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام.









ورفض الوزير طلب نضال توفيق محمد الملاحى البراهمة، اكتسابه الجنسية المصرية تبعا لوالده توفيق محمد الملاحى، وذلك لدواع أمنية.