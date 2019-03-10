التعليم العالى تعلن 95 منحة دراسية من روسيا الاتحادية للعام الدارسى المقبل

كتب وائل ربيعى

استعرض الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي تقريراً مقدماً من الدكتورة كاميليا صبحى القائم بأعمال رئيس قطاع الشئون الثقافية والبعثات حول المنح الدراسية المقدمة من جمهورية روسيا الاتحادية طبقًا لبروتوكول التعاون بين البلدين.

وأشار التقرير إلى تقديم 20 منحة من جمهورية روسيا الاتحادية للحصول على الدكتوراه فى كل التخصصات فيما عدا الفنون والموسيقى.

وأوضح التقرير أن آخر موعد للتقدم لهذه المنح 21 مارس الجارى، حيث يقوم المتقدم للمنحة بالتسجيل على موقع RUSSIA.STUDY واختيار البرنامج التعليمى المناسب من خلال الدخول على الموقع الإلكترونى: -https://russia.study/ru/navigator على أن يتم تقديم المستندات المطلوبة للإدارة العامة للبعثات بمجمع التحرير، ويشترط فى المتقدمين أن يكون من معاوني أعضاء هيئات التدريس بالجامعات المصرية الحكومية، والمعاهد، والهيئات، والمراكز البحثية، وألا يزيد سن المتقدم للدكتوراه عن 32 سنة، وأن يشغل وظيفة مدرسًا مساعدًا أو ما يعادلها بأحد الجامعات المصرية أو المراكز البحثية المدرجة بخطة البعثات، وألا تقل مدة الخدمة بجهة العمل عن عامين، وألا يكون قد مضى على تسجيله للدكتوراه بالوطن أكثر من عام ونصف فى أول سبتمبر 2019، والحصول على 67 درجة في IBT أو 5.5 درجات في اختبار IELTS .

وأضاف التقرير تقديم الجانب الروسى لراتب شهرى يقدر بـ 6000 روبل لطلبة الدكتوراه، فضلاً عن توفير الرعاية الصحية بمقتضى بوليصة التأمين الصحى على نفقة العضو وقيمتها حوالى 200 دولار أمريكى سنويًا، وتختلف باختلاف المدينة والجامعة المقيد بها الطالب.

والمنحة لا تشمل نفقات السفر ذهابًا وعودة، بالإضافة إلى الإعفاء من المصروفات الدراسية ومصروفات التسجيل. كما تتحمل البعثات باستكمال قيمة المنحة المقدمة من الجانب الروسي " طبقًا لبروتوكول التعاون "، وكذا تذاكر السفر ذهابًا وعودة ، ولا تتحمل البعثات أية نفقات للأسرة.

وفى سياق متصل أعلن قطاع الشئون الثقافية والبعثات عن تقديم 75 منحة جمهورية روسيا الاتحادية للعام الدراسى 2019/2020 وبدون نفقات من البعثات، موزعة على النحو التالى (30 منحة فى تخصص الطاقة والتكنولوجيا النووية، و 3 منح فى تخصص علوم الأرض، و 4 منح من وزارة الثقافة الروسية، و6 منح من وزارة الزراعة الروسية، و32 منحة بتخصصات مختلفة.

وأشار التقرير إلى أن التقدم والتسجيل لهذه المنح قبل 25 مارس الجارى على موقع RUSSIA.STUDY واختيار البرنامج التعليمى المناسب من خلال الموقع الإلكترونى https://russia.study/ru/navigator.