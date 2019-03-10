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" التضامن الاجتماعى " بالإسكندرية :حصر خسائر حريق كرموز وتقديم المساعدات للمتضررين

الأحد، 10 مارس 2019 07:52 م
" التضامن الاجتماعى " بالإسكندرية :حصر خسائر حريق كرموز وتقديم المساعدات للمتضررين جانب من الحريق
الاسكندرية جاكلين منير
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 تلقت مديرية التضامن الاجتماعى بالإسكندرية، بلاغ  من غرفه عمليات المحافظة، بنشوب حريق كبير بشارع العيون بكرموز بوجود مصابين ،حيث أصدرت وكيل مديرية التضامن الاجتماعي بالاسكندرية توجيهاتها بنزول فريق الإغاثه بالوحدة التابعه للنكبة وفريق إغاثة ادارة غرب الاجتماعيه للمستشفى، حيث تم توجيه فريق الاغاثه من مؤسسه التكافل الاجتماعي إلى مقر الحادث بكرموز ، وعمل الابحاث الاجتماعيه لتقديم المساعده اللازمة لهم .
 
 
وأشار بيان صادر من مديرية التضامن بالاسكندرية ،إلى أنه بالمعاينة تبين وجودعقارين أحدهما بجوار المصنع المحترق والعقار الآخر خلف المصنع ،وتبين أن عددالاسر بالعقار الأول المكون من3  أدوار غيرالارضي بعدد4  أسر بعدد 10 أفراد ، والعقار الثاني مكون من 11 دور والمتضررين 7 اسر  بعدد 28 فرد.
 
وأكد البيان على أنه لايوجد وفيات وحالات الإصابه بالمستشفيات تم خروجهم، وجاري عمل الابحاث بخسائر الممتلكات وحصرها وبالمتابعة تبين أن سبب الحريق مصنع زبادي وامتدد الحريق الي 4 شقق مجاورة ،أسفر الحريق عن إصابة 5 أشخاص تم نقل حالة إلى مستشفي جمال حماده و4 حالات الي مستشفي الجمهوريه وجاري المتابعه معهم.
 
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