التحالف العربي: 41 خرقا حوثيا لوقف إطلاق النار بالحديدة خلال 24 ساعة

أ ش أ

رصد التحالف العربي لدعم الشرعية باليمن 41 خرقا حوثيا لوقف إطلاق النار بمحافظة الحديدة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأكد التحالف - حسبا أفادت قناة (العربية) الإخبارية اليوم ،الأحد، استمرار المليشيات الحوثية في خرقها لوقف إطلاق النار في الحديدة.

وكان وفدا الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا والحوثيين،(الذين يسيطرون على العاصمة صنعاء وبعض مناطق البلاد، قد وقعا في ديسمبر الماضي اتفاقا ينص على وقف فوري لإطلاق النار في الحديدة.

ويعلن التحالف العربي من حين لآخر تسجيل خروقات لوقف إطلاق النار بمحافظة الحديدة على الساحل الغربي لليمن، تشمل الرماية بمختلف الأسلحة الخفيفة وقذائف الهاون، ما ينتج عنه مقتل مواطنين وتدمير في المنشآت والمباني.