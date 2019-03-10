البرلمان يوافق على إنشاء جامعات تكنولوجية.. والحكومة: نستهدف 8 بالمحافظات

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم الأحد، على المادة رقم (3) من مشروع قانون إنشاء الجامعات التكنولوجية، التى تنص على إنشاء 3 جامعات تكنولوجية فى القاهرة وبنى سويف والدلتا، وتجيز إنشاء جامعات أخرى.

وجاء نص المادة بعد موافقة مجلس النواب عليها، كالتالى:

مادة 3

تنشأ الجامعات التكنولوجية الآتية:

1 ـ جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية ومقرها القاهرة.

2 ـ جامعة الدلتا التكنولوجية ومقرها مدينة قويسنا.

3 ـ جامعة بنى سويف التكنولوجية ومقرها مدينة بنى سويف.

ويجوز إنشاء جامعات تكنولوجية أخرى بموجب قرار من رئيس مجلس الوزراء، بعد موافقة مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص، وبعد أخذ رأى المجلس الأعلى للتعليم التكنولوجى.

وتعد كل جامعة من هذه الجامعات هيئة عامة ذات طابع علمي وثقافي، ويكون لها شخصية اعتبارية مستقلة وتتبع الوزير المختص .

ورد الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى، على تحفظ بعض النواب على تحديد هذه الجامعات بالتحديد فى القانون، موضحا أن هذه الجامعات مخصصة بالفعل والأرض الخاصة بها موجودة وتملكها الوزارة فى تلك المناطق، وأن المادة تجيز إنشاء جامعات أخرى، مشيرا إلى أن المستهدف إنشاء 8 جامعات تكنولوجية.

وقال وزير التعليم العالى: "هذه الجامعات ذكرت بالاسم فى مشروع القانون على سبيل المثال وليس الحصر، فجامعة القاهرة الجديدة يأتى اسمها على منطقة القاهرة الجديدة وليس استنادا إلى اسم جامعة القاهرة، والمستهدف أن يتم إنشاء 8 جامعات تكنولجية من القاهرة إلى أسوان، كما أن اختيار منطقة قويسنا لأن عندنا أرض فى هذه المنطقة، وكذلك فى بنى سويف".

جدير بالذكر أن قانون إنشاء الجامعات التكنولوجية، يستهدف استحداث مسار متكامل للتعليم والتدريب التكنولوجى مواز لمسار التعليم الأكاديمى يحصل خريجوه على درجات جامعية في مراحل الدبلوم فوق المتوسط والبكالوريوس والدراسات العليا، وتطبيق واستغلال التكنولوجيا لما فيها صالح المجتمع، وتأهيل الخريجين من التعليم الثانوى العام والفنى لتلبية احتياجات سوق العمل.

ويعرف مشروع القانون الجامعات التكنولوجية بأنها مؤسسات تعليمية تنتهج أسلوب التعليم والتدريب للطلاب في مختلف التخصصات التي يحتاجها سوق العملوفق أفضل الممارسات من الناحيتين الأكاديمية والعملية، مع التركيز على بناء وتطوير المهارات الفنية اللازمة لإلحاق الخريج بسوق العمل مباشرة.