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الباييس تبرز استعانة السعودية بقطار AVE الإسبانى لتسهيل نقل الحجاج

الأحد، 10 مارس 2019 01:35 م
الباييس تبرز استعانة السعودية بقطار AVE الإسبانى لتسهيل نقل الحجاج قطار السعودية
كتبت فاطمة شوقى
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قالت صحيفة "الباييس" الإسبانية، إن قطار "AVE" الإسبانى الذى يربط بين مكة والمدينة يعكس التغييرات التقدمية للملكة العربية السعودية.
 
وقال محمد فلاته، مدير مشروع القطار السريع فى السعودية "نحن فخورون جدا لما توصلنا إليه".
 
 
الخدمات داخل قطار الفائق السرعة
الخدمات داخل قطار الفائق السرعة
 
 
وأوضح أن القطار سيوفر وسيلة نقل سريعة للحجاج والسعوديين والأجانب، إذ قال "سيكون المسافر مرتاحا، ويمكنه قراءة الكتب والمجلات أو الاستمتاع بمشاهدة الشاشات فى درجة رجال الأعمال أو تناول القهوة أو وجبة خفيفة".
 
وأشارت الصحيفة، إلى أن الحجاج الذين يتوجهون للسعودية من جميع أنحاء العالم الإسلامى، يلتقطون صور للقطار الحديث.
 
وأكدت الصحيفة أن قطار " AVE " عامل رئيسى آخر للإصلاحات التى يرعاها ولى العهد السعودى، الأمير محمد بن سلمان".
 
 
المسافرون يخرجون من المحطة
المسافرون يخرجون من المحطة
 
 
ووفقا للصحيفة، فأن خط السكة الحديد الذى يبلغ طوله 280 ميلا (450 كلم) قلص وقت السفر بين مكة المكرمة، والمدينة المنورة إلى النصف، إذ تعتبر سكة حديد الحرمين واحدة من أكبر مشاريع النقل فى منطقة الشرق الأوسط .
 
ويعتقد المسئولون، أن تحسين روابط النقل بين المدن المقدسة ستعزز عائدات السياحة فى البلاد.
 

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