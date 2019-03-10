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افتتاح الدورة التثقيفية العربية الإسلامية بالتعاون بين جامعة دمياط ومكتبة الإسكندرية

الأحد، 10 مارس 2019 07:25 م
افتتاح الدورة التثقيفية العربية الإسلامية بالتعاون بين جامعة دمياط ومكتبة الإسكندرية خلال الاجتماع
دمياط معتز الشربينى
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افتتح اليوم الأحد الدكتور السيد محمد دعدور رئيس جامعة دمياط الدورة التثقيفية العربية الإسلامية (المجانية) للشباب والتى تنظمها مكتبة الإسكندرية بالتعاون مع مشيخة الأزهر الشريف وذلك تحت إشراف رئاسة الجمهورية، وتستمر فعاليات الدورة لمدة عشرة أيام بداخل مكتبة مصر العامة بمدينة دمياط فى ضوء تنسيق مكتبة الإسكندرية مع الجامعة و مكتبة مصر العامة بهذا الشأن. 
 
و تهدف الدورة إلى مكافحة التطرف الفكرى بكافة صوره وأشكاله من خلال التنوير و التثقيف و تنمية الوعي لدى الشباب بالحضارة العربية و الاسلامية،  و لقد اختارت الجامعة للتدريب فى هذه الدورة مجموعة من أفضل أساتذتها المتخصصين فى الأدب و التاريخ و الفقه و الشريعة الإسلامية و التراث القبطى و العمارة و الفنون و الآثار و علم الاجتماع.
 
 و بدأت مراسم الافتتاح بكلمة ترحيب من  أكرم فياض مدير مكتبة مصر العامة بدمياط مضيفة الحدث، ثم تحدث أيمن منصور مدير مشروعات مكتبة الأسكندرية و عبر عن تقديره لتعاون جامعة دمياط المخلص لإنجاح هذه الدورة و أشاد بدور رئيس الجامعة فى هذا الصدد استجابة لجهود الدولة لمحاربة الفكر المتطرف بالفكر المستنير.  ثم ألقى رئيس الجامعة كلمة قال فيها: 
 
يشرفنى أن أشارك فى افتتاح دورة الثقافة العربية و الإسلامية و التى تعقد تحت إشراف رئاسة الجمهورية ،ومشيخة الأزهر الشريف ،و بالتعاون البناء مع مكتبة الإسكندرية و تلك الدورة تحتضنها مكتبة مصر العامة بدمياط
 
وأشار إلى أن جامعة دمياط تفتخر بأن تشارك فى هذا الحدث الثقافى الكبير و يسعدها أن تنتخب مجموعة من خيرة أساتذتها المتخصصين فى الأدب و التاريخ و الفقه و الشريعة الإسلامية و التراث القبطى و العمارة و الفنون و الآثار وعلم الاجتماع.  و ذا هو الدور الحتمى للجامعة و الذى من أجله أنشأت كى تكون خير خادم للمجتمع و بخاصة إذا كان هذا المجتمع هو مصر.
 
 
 
 

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