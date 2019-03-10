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اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الأحد

الأحد، 10 مارس 2019 10:33 م
اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الأحد أهم 10 أخبار على مدار اليوم الأحد
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اليوم السابع بلس
اليوم السابع بلس

يقدم "اليوم السابع" لقرائه خدمة "اعرف كل حاجة فى دقيقة"، والتى تتضمن حصادا مختصرا لأهم وأبرز الأحداث فى شتى المجالات الإخبارية منها العربية والعالمية والاقتصادية والفنية والرياضية.

1
 

الرئيس يرقى اللواء كامل الوزير لرتبة فريق.. والبرلمان يوافق على تعيينه وزيرا للنقل

 

2
 

السيسي يكرم أسر الشهداء فى الندوة التثقيفية للقوات المسلحة.. ويؤكد: حماية الأوطان مش بالكلام

 

3
 

التعليم تعلن جدول امتحانات شهر مارس للصف الأول الثانوى.. وتعتمد درجات الصفين الثانى والثالث الثانوى بـ"التراكمية"

 

4
 

توفير البقوليات بمنافذ التموين.. وطرح بـ990 قرشا للكيس زنة 500 جرام.. وقوافل متحركة لبيع الأسماك

 

5
 

الانتهاء من تنفيذ 11 ألف وحدة سكنية بالعلمين الجديدة العام المقبل.. والمنطقة الترفيهية تستقبل المصطافين صيف 2019

 

6
 

الكهرباء تنتهى من إنشاء 12 محطة شمسية داخل أكبر محطة بالعالم بنبان.. وتشغيلها بالكامل فى سبتمبر المقبل

7
 

الخارجية تؤكد سقوط 6 مصريين ضحايا فى حادث الطائرة الإثيوبية

 

8
 

الإحصاء تعلن تراجع معدل التضخم السنوى لـ13.9% فى فبراير.. ووزير المالية: صندوق النقد يفتخر بتنفيذ برنامج إصلاح اقتصادى ناجح مع مصر

 

9
 

انتشار فيديوهات لعنتيل جديد بالمحلة.. ومدير الأمن: لم نتلق أى بلاغات

 

10
 

الأهلى يجدد قرار إيقاف صرف المكافآت بعد الخسارة أمام فيتا كلوب.. والزمالك يعلن تخصيص 40 أتوبيسا للجمهور أمام جورماهيا

 


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