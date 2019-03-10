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استشهاد فلسطينى برصاص الاحتلال الإسرائيلى وسط الضفة الغربية

الأحد، 10 مارس 2019 09:02 ص
استشهاد فلسطينى برصاص الاحتلال الإسرائيلى وسط الضفة الغربية قوات الاحتلال ـ صورة أرشيفية
رام الله (أ ش أ)
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استشهد شاب فلسطينى، اليوم الأحد، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلى على حاجز عسكرى فى الطريق (90) بمنطقة غور الأردن فى أريحا وسط الضفة الغربية.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد سلامة صلاح سلامة كعابنة "٢٢ عاما" بعد إطلاق الاحتلال النار عليه، قرب أريحا.

وزعم موقع "يديعوت أحرنوت" الإسرائيلى نقلا عن مصادر أمنية إن الشاب كان يقود سيارة وأثناء عبوره على الحاجز تجاوز مركبة متوقفة ورفض الوقوف، فأطلق جنود الاحتلال النار عليه.

وأضاف الموقع أنّ شابين اثنين كانا برفقة السائق تمكنا من الفرار من المكان تجاه منطقة مفتوحة، على حد زعمه.

ذكر الموقع أنّه لم تسجل أى إصابات فى صفوف قوات الاحتلال بالمكان.

 


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