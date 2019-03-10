video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الأحد، 10 مارس 2019 03:02 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

"إنفوجراف".. 6 صلاحيات اقتصادية واستثمارية لـ"صندوق مصر"

الأحد، 10 مارس 2019 01:58 م
"إنفوجراف".. 6 صلاحيات اقتصادية واستثمارية لـ"صندوق مصر" انفوجراف عن صلاحيات صندوق مصر
كتب محمد عبد العظيم
إضافة تعليق

أعلنت وزارة التخطيط والإصلاح الإدارى على النظام الأساسى لصندوق مصر، وفيما عرضت صفحة الوزارة إنفوجرافا يتضمن الصلاحيات الخاصة بالصندوق فى سبيل تحقيق أهدافه للقيام بجميع الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية وممارسة كافة الصلاحيات المحددة فى قانون الصندوق والنظام الخاص به.

0
 

وكشف الإنفوجراف عن الصلاحيات الممنوحة للصندوق والتى جاءت كالتالى:

1- المساهمة بمفرده أو مع الغير فى تأسيس الشركات أو الصناديق أو فى زيادة رؤوس أموالها، وذلك فى القطاعات المحددة وفقا لسياسة الاستثمار التى يقرها مجلس الإدارة.

2- الاقتراض والحصول على التسهيلات الائتمانية وإصدار السندات وصكوك التمويل وغيرها من أدوات الدين.

3- الاستثمار فى الأوراق والأدوات المالية.

4- شراء وبيع وتأجير واستئجار واستغلال الأصول الثابتة والمنقولة والانتفاع بها.

5- إقراض أو ضمان صناديق الاستثمار والشركات التابعة.

6- القيام بجميع الأنشطة الأخرى لتنفيذ أعراض الصندوق والتزاماته.

 

إنفوجراف يتضمن المعلومات الأساسية عن صلاحيات صندوق مصر
إنفوجراف يتضمن المعلومات الأساسية عن صلاحيات صندوق مصر

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

برلمانى: صندوق مصر السيادى قادر على تحويل مصر لدولة غنية لحماية أصولها

وزيرة التخطيط: صندوق مصر يمثل صندوقاً استثمارياً سيادياً مملوكاً بالكامل للدولة

صندوق مصر

صلاحيات صندوق مصر

وزارة التخطيط




لا تفوتك
الرئيس السيسي: المشروعات القومية الجديدة لا تكلف موازنة الدولة شيئا

الرئيس السيسي: المشروعات القومية الجديدة لا تكلف موازنة الدولة شيئا

تحطم طائرة ركاب إثيوبية على متنها 157 شخصا خلال رحلة لنيروبى

تحطم طائرة ركاب إثيوبية على متنها 157 شخصا خلال رحلة لنيروبى

أشغال شاقة للمحترفين فى ملاعب العالم اليوم.. محمد صلاح يسعى لاستعادة ذاكرة التهديف مع ليفربول ضد بيرنلى.. تريزيجيه وكريم حافظ فى مغامرة جديدة مع قاسم باشا.. وكوكا لمواصلة التألق مع أولمبياكوس اليونانى

أشغال شاقة للمحترفين فى ملاعب العالم اليوم.. محمد صلاح يسعى لاستعادة ذاكرة التهديف مع ليفربول ضد بيرنلى.. تريزيجيه وكريم حافظ فى مغامرة جديدة مع قاسم باشا.. وكوكا لمواصلة التألق مع أولمبياكوس اليونانى

الفضائح تطارد قطر.. "صنداى تايمز" تكشف وثائق مسربة لرشاوى الدوحة السرية للفيفا.. الإمارة قدمت 880 مليون دولار للاتحاد الدولى مقابل استضافة كأس العالم 2022.. وقناة الجزيرة وقعت عقدا ضخما بحقوق البث لإتمام الصفقة

الفضائح تطارد قطر.. "صنداى تايمز" تكشف وثائق مسربة لرشاوى الدوحة السرية للفيفا.. الإمارة قدمت 880 مليون دولار للاتحاد الدولى مقابل استضافة كأس العالم 2022.. وقناة الجزيرة وقعت عقدا ضخما بحقوق البث لإتمام الصفقة

ليفربول يخشى مفاجآت بيرنلي فى الدوري الإنجليزي اليوم

ليفربول يخشى مفاجآت بيرنلي فى الدوري الإنجليزي اليوم

الحب مش بيريسنج ولا دبلة.. خبيرة علاقات ترد على موضة تركيب خاتم الخطوبة فى اللحم

الحب مش بيريسنج ولا دبلة.. خبيرة علاقات ترد على موضة تركيب خاتم الخطوبة فى اللحم

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة