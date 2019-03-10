إصابة ربة منزل بتسمم بعد تناولها قرص سام لحفظ الغلال فى البحيرة

البحيرة - ناصر جودة

أصيبت ربة منزل، بحالة تسمم فسفورى بسبب تناولها قرص سام لحفظ الغلال لمرورها بحالة نفسية سيئة.

كان اللواء جمال الرشيدى مدير أمن البحيرة، قد تلقى إخطارا بالواقعة، من اللواء محمد هندى مدير المباحث الجنائية.

وبالفحص تبين ورود بلاغ لمركز شرطة حوش عيسى من المستشفى العام، بوصول " ا.ع.م" 25 سنة ربة منزل، مصابة إدعاء تسمم نتيجة تناول مادة غير معلومة، ولا يمكن استجوابها وتم تحويلها لقسم السموم بالمستشفى العام بكفر الدوار وحجزها تحت الملاحظة.

وبسؤال زوجها، قرر بتناول زوجته المذكورة قرص لمبيد حشرى خاص بحفظ الغلال، لمرورها بحالة نفسية سيئة بسبب خلافات زوجيه بينهما. وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، تمهيدا لاحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيق.