video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الأحد، 10 مارس 2019 08:23 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

إجراءات مواجهة تعاطى المخدرات بين سائقى الحافلات المدرسية × 12 معلومة

الأحد، 10 مارس 2019 07:00 ص
إجراءات مواجهة تعاطى المخدرات بين سائقى الحافلات المدرسية × 12 معلومة إجراء تحاليل مخدرات - أرشيفية
كتب مدحت وهبة
إضافة تعليق

يكثف صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، برئاسة غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى ورئيس مجلس إدارة الصندوق، حملات الكشف المبكر عن تعاطى المواد المخدرة بين سائقى الحافلات المدرسية بالتعاون مع الجهات المعنية .

 

"اليوم السابع" ينشر تقريرًا معلوماتيًا حول إجراءات صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى لمواجهة تعاطى المخدرات بين سائقى الحافلات المدرسية فى نقاط محددة .

 

 

1- قامت اللجنة بالكشف على 1438 سائقًا حتى الآن خلال الفصل الدراسى الحالى.

2- تم الكشف على سائقى الحافلات المدرسية فى محافظات القاهرة والجيزة الشرقية والغربية والدقهلية.

3- تبين تعاطى 27 سائقًا للمواد المخدرة من منهم 17 حالة حشيش و8 ترامادول و2 مورفين.

4- تحرير محاضر لمن يثبت تعاطيه للمواد المخدرة وإحالتهم للنيابة لاتخاذ الإجراءات اللازمة وفصلهم من العمل.

5- الكشف على السائقين جنائيًا بالتعاون مع أقسام الشرطة.

6- استهداف الكشف على سائقى حافلات نقل طلاب الجامعات والمعاهد العليا الخاصة والمدارس الحكومية.

7- استمرار تكثيف حملات الكشف عن المخدرات على سائقى المدارس الخاصة بالمحافظات المختلفة.

8- إخطار وزارة التربية والتعليم بنتائج العينات لاتخاذ إجراءات الفصل لمن يثبت تعاطيه وإحالته للنيابة.

9- إعداد قاعدة بيانات بجميع الحافلات المدرسية.

10 - استمرار تلقى الخط الساخن لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان 16023 شكاوى أولياء الأمور حول اشتباههم فى تعاطى سائقى أتوبيسات المدارس.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

حبس عاطلين وربة منزل متهمين بالإتجار فى المواد المخدرة بإمبابة

وزير التعليم العالى يوجه بتنظيم ندوات لتوعية الطلاب بأضرار المخدرات

التضامن

صندوق الادمان

تعاطى المخدرات

سائقى الحافلات المدرسية

الادمان

اليوم السابع بلس




لا تفوتك
الرئيس السيسي يجتمع بقيادات الدولة لبحث ضبط الأسواق وحماية المستهلك

الرئيس السيسي يجتمع بقيادات الدولة لبحث ضبط الأسواق وحماية المستهلك

تجديد حبس 5 متهمين جدد فى حادث قطار محطة مصر 15 يوما على ذمة التحقيق

تجديد حبس 5 متهمين جدد فى حادث قطار محطة مصر 15 يوما على ذمة التحقيق

غضب وانشقاقات جديدة فى صفوف الإخوان.. الهارب عمرو عبدالهادى يهاجم أيمن نور ومعتز مطر:" حملة طرق الحلل والصفافير هبلة وفاشلة ضحكت علينا الناس".. وحكاية أم معتز فضيحة.. ويؤكد: قناة الشرق مجرمة وشوهت صورتنا..فيديو

غضب وانشقاقات جديدة فى صفوف الإخوان.. الهارب عمرو عبدالهادى يهاجم أيمن نور ومعتز مطر:" حملة طرق الحلل والصفافير هبلة وفاشلة ضحكت علينا الناس".. وحكاية أم معتز فضيحة.. ويؤكد: قناة الشرق مجرمة وشوهت صورتنا..فيديو

رئيس هيئة السكة الحديد فى أول حوار بعد حادث محطة مصر: منظومة الصيانة محكمة والوضع مطمئن ويتجه للأفضل فى نهاية 2020 ..لم أتقدم باستقالتى لأننى جندى بحب السكة الحديد .. والحادث غير طبيعى وخطأ فردى

رئيس هيئة السكة الحديد فى أول حوار بعد حادث محطة مصر: منظومة الصيانة محكمة والوضع مطمئن ويتجه للأفضل فى نهاية 2020 ..لم أتقدم باستقالتى لأننى جندى بحب السكة الحديد .. والحادث غير طبيعى وخطأ فردى

الأرصاد: طقس الغد دافئ على الوجه البحرى والعظمى بالقاهرة 23 درجة

الأرصاد: طقس الغد دافئ على الوجه البحرى والعظمى بالقاهرة 23 درجة

الأهلى يؤجل تأهله فى دورى الأبطال بخسارة أمام فيتا كلوب بهدف نظيف

الأهلى يؤجل تأهله فى دورى الأبطال بخسارة أمام فيتا كلوب بهدف نظيف

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة