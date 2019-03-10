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أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الأحد 10 - 3 -2019

الأحد، 10 مارس 2019 10:00 م
أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الأحد 10 - 3 -2019 البورصة المصرية أرشيفية
كتب هانى الحوتى
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ينشر "اليوم السابع" أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية فى ختام تعاملات اليوم الأحد 10-3-2019.
 

إيقاف تداول شركتين

قررت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على أسهم شركتين لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة ال 5% خلال جلسة تداول اليوم الأحد.
 
وجاءت الشركات التى تم إيقاف تداولها بالترتيب وهى ممفيس للأدوية والصناعات الكيماوية، العامة لاستصلاح الأراضى والتنمية والتعمير.
 

البورصة تربح 3.1 مليار جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعى لكافة المؤشرات، باستثناء تراجع طفيف لمؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين العرب، كما ارتفع رأس المال السوقى بقيمة 3.2 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 828.522 مليار جنيه.
    
وبلغ حجم التداول على الأسهم 151 مليون ورقة مالية بقيمة 608 ملايين جنيه، عبر تنفيذ 18.2 ألف عملية لعدد 168 شركة، وسجلت تعاملات المصريين نسبة 49.03% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 3.12%، والعرب على 47.85% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 39.45% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 60.54%.
 
ومالت صافى تعاملات الأفراد العرب والأجانب والمؤسسات المصرية والأجنبية للبيع بقيمة 508 آلاف جنيه، 3.6 مليون جنيه، 36.6 مليون جنيه، 3.5 مليون جنيه، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والمؤسسات العربية للشراء بقيمة 10.3 مليون جنيه، 33.9 مليون جنيه، على التوالى.
 
وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.51% ليغلق عند مستوى 14980 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.64% ليغلق عند مستوى 2440 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.47% عند مستوى 19065 نقطة.
  
فيما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.04% ليغلق عند مستوى 708 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.04% ليغلق عند مستوى 1789 نقطة، وصعد مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.48% ليغلق عند مستوى 483 نقطة.
  
وارتفعت أسهم 81 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وهوت 43 شركة، ولم تتغير مستويات 44 شركة.

 

  

وضمت الأسهم المرتفعة:

- المصرية الدولية للصناعات الدوائية-ايبيكو بسعر إغلاق 73.010 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 4.11%.
 
- السويدى إليكتريك بسعر إغلاق 17.410 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 3.20%.
 
- مصر الوطنية للصلب – عتاقة بسعر إغلاق 3.410 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 3.02%.
 
- العربية للاستثمارات والتنمية القابضة للاستثمارات مالية بسعر إغلاق 0.824 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 3%.
 
- آسيك للتعدين-اسكوم بسعر إغلاق 10.870 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 2.64%.
 

وضمت الأسهم المتراجعة:

- ممفيس للأدوية والصناعات الكيماوية بسعر إغلاق 9.360 جنيه بنسبة تراجع بلغت 8.06%.
 
- العامة لاستصلاح الأراضى والتنمية والتعمير بسعر إغلاق 14.090 جنيه بنسبة تراجع بلغت 5.18%.
 
 - التعمير والاستشارات الهندسية بسعر إغلاق 25.350 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.05%.
 
- البويات والصناعات الكيماوية-باكين بسعر إغلاق 31.260 جنيه بنسبة تراجع بلغت 2.92%.
 
- العز للسيراميك والبورسلين-الجوهرة بسعر  إغلاق 16.050 جنيه بنسبة تراجع بلغت 2.37%.
 

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