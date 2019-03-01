10 شركات سمسرة تستحوذ على نسبة 60% من قيمة التداول بالبورصة خلال شهرين

كتب هانى الحوتى

استحوذت 10 شركات سمسرة على نسبة 60% من قيم التداول بالسوق داخل وخارج المقصورة وبورصة النيل منذ بداية العام بالبورصة المصرية خلال شهرى يناير وفبراير، وتصدرت شركة المجموعة المالية للسمسرة فى الأوراق المالية، ترتيب قائمة شركات الوساطة المالية، بإجمالى قيمة تداول بلغت 12.601 مليار جنيه، بحصة سوقية بلغت 13.6%، وجاءت شركة هيرميس للوساطة فى الأوراق المالية فى المركز الثانى بإجمالى قيمة تداول بلغت 9.093 مليار جنيه تمثل حصة سوقية بنسبة 9.8%.

وحلت شركة التجارى الدولى للسمسرة فى الأوراق المالية فى المركز الثالث، بقيمة تداول بلغت 9.089 مليار جنيه، أمنت لها حصة سوقية بنسبة 9.8%، وفى المركز الرابع تأتى شركة بلتون لتداول الأوراق المالية بقيمة تداول بلغت 4.739 مليار جنيه بحصة سوقية بنسبة 5.1%، وفى المركز الخامس شركة فاروس لتداول الأوراق المالية بقيمة تداول بلغت 4.123 مليار جنيه بحصة سوقية بنسبة 4.5%.

وجاء فى المركز السادس شركة أرقام لتداول الأوراق المالية بقيمة تداول بلغت 3.526 مليار جنيه بحصة سوقية بنسبة 3.8%، بايونيرز لتداول الأوراق المالية فى المركز السابع بقيمة تداول 3.505 مليار جنيه بنسبة 3.8%، وحل فى المركز الثامن شركة اتش سى لتداول الأوراق المالية بقيمة 3.078 مليار جنيه بنسبة 3.5%.

وحل فى المركزين التاسع والعاشر شركتا سيجما لتداول الأوراق المالية، نعيم للوساطة فى الأوراق المالية، بقيمة تداول 3.078 مليار جنيه، و 2.591 مليار جنيه جنيه، بنسبة 3.3%، 2.8% على التوالى، جاء ذلك وفقا للتقرير الشهرى للبورصة عن ترتيب شركات الوساطة.