وزير الصناعة: شركة عالمية تنفذ مشروعا جديدا برأسمال 50 مليون جنيه

كتب إسلام سعيد

أعلن المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة أن شركة شنايدر العالمية تنفذ حالياً فى السوق المصرية مشروعاً لإنتاج قواطع تيار الضغط المنخفض ومفاتيح التلامس ولوحات الربط الحلقية برأسمال يبلغ 50 مليون جنيه، مشيراً إلى أن المشروع سيتم افتتاحه خلال المرحلة القريبة المقبلة ويخدم السوق المحلية وأسواق قارة أفريقيا والدول العربية.

جاء ذلك خلال اللقاء الذى عقده الوزير عمرو نصار مع كاسبر هيرزبرج رئيس منطقة أفريقيا والشرق الأوسط بشركة شنايدر العالمية، بحضور وليد شتا الرئيس الإقليمى للشركة لشمال أفريقيا والمشرق العربى وشريف عبد الفتاح نائب رئيس الشركة لمصر وشمال أفريقيا وعضو مجلس الإدارة، حيث تناول اللقاء خطط الشركة التوسعية بالسوق المصرية واستراتيجيتها التصديرية بالقارة الأفريقية.

وقال الوزير، بحسب بيان صحفى اليوم الجمعة، إن التوجه الحالى للوزارة يرتكز على استعادة مصر لمكانتها الرائدة على الخريطة الاقتصادية والصناعية لقارة أفريقيا، لافتاً إلى أن الوزارة لديها خطة شاملة لتعزيز التعاون مع دول القارة السمراء سواء من خلال زيادة حركة التجارة البينية أو تعزيز التعاون فى المجال الصناعى من خلال إنشاء شراكات بين القطاع الخاص المصرى ونظيره بالدول الأفريقية، وهو ما يخدم حركة الصادرات المصرية للأسواق الأفريقية.

وأشار "نصار" إلى أن هذا التوجه يأتى فى إطار حرص القيادة السياسية على تعزيز الدور المصرى بالقارة من خلال تنفيذ مشروعات تنموية بدولها تحقق المصلحة المشتركة للاقتصادين المصرى والأفريقى وتسهم فى إيجاد فرص عمل لائقة ومنتجة للشباب.

ولفت إلى إمكانية التعاون بين الوزارة وشركة شنايدر العالمية فى هذا الصدد، خاصة أن توجهات الشركة بالقارة الأفريقية تتوافق تماماً مع خطة عمل الوزارة بالقارة، مشيراً إلى أن الدور المصرى فى هذا التوجه يتضمن تقديم الخبرات الصناعية والتدريب فضلاً عن التسويق.

ونوه نصار إلى إمكانية الاستفادة من شبكة اتفاقيات التجارة الحرة والتفضيلية الموقعة مع الدول والتكتلات الأفريقية إلى جانب المكاتب التجارية المنتشرة بالقارة، فى الترويج لمنتجات الشركات العالمية العاملة بالسوق المصرية سواء المصنعة فى مصر أو خارجها، مشيراً إلى أن الحكومة تعمل حالياً على تعزيز تواجد القطاع الخاص المصرى بالقارة الأفريقية، خاصة فى قطاعات الصناعة والخدمات والإنشاءات والقطاع الطبى.

ومن جانبه أشار كاسبر هيرزبرج رئيس منطقة أفريقيا والشرق الأوسط بشركة شنايدر العالمية، إلى حرص الشركة على التوسع بالسوق المصرية خلال المرحلة الحالية فى عدد كبير من المجالات، تشمل إدارة الطاقة والتحكم الآلى وتطوير التقنيات والحلول المتصلة بإدارة الطاقة، لافتاً إلى أن الشركة قامت العام الحالى بضخ استثمارات جديدة بالسوق المصرية تبلغ 20 مليون يورو ليصل إجمالى استثمارات الشركة فى مصر إلى 320 مليون يورو.

وقال إن فرع الشركة فى مصر يخدم السوق المحلية وأسواق دول شمال أفريقيا ودول المشرق العربى، كما يتم تصدير 30% من إنتاج الشركة فى مصر للأسواق الأفريقية، مشيراً إلى أن الشركة توفر ما يزيد عن 1500 فرصة عمل مباشرة بالسوق المصرية.

ولفت هيرزبرج إلى ثقة الشركة الكبيرة بالسوق المصرية باعتباره محورا رئيسيا لنفاذ صادراتها للسوقين الإقليمى والقارى، مشيراً إلى أن مصنع الشركة بمدينة بدر يعد أحد أكبر مصانعها على مستوى العالم.