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وزير الخارجية البريطانى يطالب الحوثيين بالانسحاب من ميناء الحديدة

الجمعة، 01 مارس 2019 11:13 م
وزير الخارجية البريطانى يطالب الحوثيين بالانسحاب من ميناء الحديدة الحوثيين
أ ش أ
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طالب وزير الخارجية البريطاني جيرمي هنت، اليوم الجمعة، ميليشيا الحوثي بالانسحاب فورًا من ميناء الحديدة في اليمن.

ونقلت قناة "سكاي نيوز" الإخبارية عن هنت قوله - في تغريدة له على "تويتر" عقب لقائه في مسقط مع رئيس وفد الحوثيين في محادثات السلام محمد عبد السلام - "أرحب بالتقدم في مباحثات ميناء الحديدة، لكن يجب انسحاب الحوثيين فورا للحفاظ على الثقة في اتفاق ستوكهولم والسماح بفتح قنوات إنسانية حيوية".

والتقى وزير الخارجية البريطاني جيرمي هنت، في وقت سابق من اليوم في سلطنة عمان، مع ممثلين عن ميليشيا الحوثي، لمناقشة الموقف الراهن في مدينة الحديدة اليمنية، وتنفيذ اتفاقات السلام التي تعود لشهر ديسمبر الماضي حينما عُقدت آنذاك محادثات لحل الأزمة مع الحكومة اليمنية.

ونقلت تقارير إعلامية أمس عن مصدر دبلوماسي بريطاني قوله، إن وزير الخارجية البريطاني جيرمي هنت، سيلتقي خلال اليومين القادمين، ممثلي طرفي النزاع اليمني في محاولة لحثهما على التنفيذ الفوري لاتفاق السويد، فيما يبدو أنها الفرصة الأخيرة لتنفيذ الاتفاق.


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