الرئيسية اقتصاد وبورصة نائب محافظ البنك المركزى البلغارى يستقيل من منصبه الجمعة، 01 مارس 2019 02:52 م رومن رديف رئيس بلغاريا أ ش أ إضافة تعليق أعلن البنك المركزى فى بلغاريا، أن نائب محافظ البنك المركزى، ديميتار كوستوف، المسئول عن الرقابة على عمليات البنوك سيقدم استقالته إلى البرلمان. إضافة تعليق موضوعات متعلقة.. وزير اقتصاد بلغاريا: الإصلاحات التشريعية بمصر تشجع على مزيد من الاستثمارات بلغاريا البنك المركزي البلغاري البرلمان ديمتار كوستروف خبر اخبار الاقتصاد اليوم.. انطلاق المرحلة الثالثة لمبادرة "100 مليون صحة" بـ 7 محافظات ردا على "أبو صفارة".. شاهد "السوشيال ميديا" ترد على معتز مطر بفيديوهات ساخرة "الزراعة" تبدأ توزيع 2.6 مليون بطاقة معتمدة لـ"كارت الفلاح".. تسليم الكارت الممغنط بفروع البنك الزراعى قريبا.. وتطبيقه على ثلاث مرحل.. يهدف لوضع قواعد بيانات كاملة ووصول الدعم لمستحقيه وتحديد المساحات المزروعة تفاصيل تحقيقات 7 ساعات مع المتهمين فى حادث محطة مصر.. النائب العام يأمر بحبس 6 متهمين 4 أيام على ذمة التحقيق.. وتوجه لهم تهم القتل الخطأ وإتلاف الممتلكات العامة.. المتهم الرئيسى: تركت الجرار يعمل على وضع التحرك ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر شوبير لـ"شوقى غريب": هل إنضمام نجلى للمنتخب الأوليمبى مجاملة لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
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