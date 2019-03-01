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الجمعة، 01 مارس 2019 04:23 م
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نائب محافظ البنك المركزى البلغارى يستقيل من منصبه

الجمعة، 01 مارس 2019 02:52 م
نائب محافظ البنك المركزى البلغارى يستقيل من منصبه رومن رديف رئيس بلغاريا
أ ش أ
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أعلن البنك المركزى فى بلغاريا، أن نائب محافظ البنك المركزى، ديميتار كوستوف، المسئول عن الرقابة على عمليات البنوك سيقدم استقالته إلى البرلمان.
 
 
 

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