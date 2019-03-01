موجز6.. "الصحفيين": 716 صحفيا سجلوا بالجمعية العمومية.. والتأجيل لـ15 مارس





نشر موقع "اليوم السابع" عددا من الأخبار والموضوعات المهمة خلال الساعات الماضية، على رأسها، نقابة الصحفيين تؤكد: 716 صحفيا سجلوا فى الجمعية العمومية اليوم.. والتأجيل لـ15 مارس.

فيما يلى موجز أخبار "اليوم السابع" للساعة السادسة مساء..

أجرى اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، جولة تفقدية لمتابعة الاستعدادات لاستضافة بطولة كأس الأمم الأفريقية، حيث أكد أن كل مستشفيات القاهرة ستكون فى حالة طوارئ خلال البطولة التى ستبدأ يوم 21 يونيو القادم وتختتم فى 19 يوليو، خاصة المستشفيات القريبة من الفعاليات ونشر سيارات الإسعاف المجهزة مع التأكد من وجود طبيب بكل سيارة.

تراجعت ثروات أغنياء العالم بنحو تريليون دولار في 2018، وفقا لتقرير معهد "هورون" الذي يتخذ من الصين مقراً له، إذ يبدو أن العام الماضي كان "صعبا" بالنسبة للأثرياء.

أكدت الدكتورة سعاد عبد الغفار، رئيسة مصلحة الطب الشرعى وكبيرة الأطباء الشرعيين، عن بدء المصلحة فى تسليم جثامين ضحايا حادث قطار محطة مصر إلى ذويهم، حيث تم تسليم 3 جثث حتى الآن إلى أسرهم تمهيدا لتششيع جثامينهم إلى مثواهم لأخير.

أعلن حاكم ولاية واشنطن جاى إنسلى المنتمى للحزب الديمقراطي، اليوم الجمعة، ترشحه لانتخابات الرئاسة الأمريكية عام 2020، معلنا أن مواجهة التغير المناخى ستكون على رأس أولويات البلاد.

تتعدد مبررات الانفصال حول العالم، وفقاً لاختلاف العادات والتقاليد والقوانين، وتحتل الأسباب الغريبة نسبة كبيرة.

تتعدد مبررات الانفصال حول العالم، وفقاً لاختلاف العادات والتقاليد والقوانين، وتحتل الأسباب الغريبة نسبة كبيرة.

أصبح معتز مطر الإعلامي الإخواني قنوات الإرهابية مادة خصبة لرواد التواصل الإجتماعي للسخرية من تصريحاته على السوشيال ميديا، فبعد فيديو ساخر نشره مستخدمي "فيس بوك" و"تويتر"، أمس لمعتز مطر في مشهد من فيلم "جاءنا البيان التالي" للنجم محمد هنيدي "بصفارة "، تداول المصريون على السوشيال ميديا فيديو ساخر لـ "معتز" ممسكاً بصفارة في الشارع يزعج الأهالي وقام مواطن بالسخرية منه قائلا: "وطي الصفارة العيال بتذاكر".

قام أنطوان جريزمان نجم منتخب فرنسا ونادي أتلتيكو مدريد الإسبانى بضم النجم المصري محمد صلاحالمحترف فى نادي ليفربول الإنجليزي إلى فريق أحلامه بلعبة "البلاي ستيشن".

أعلنت غرفة عمليات الكرامة التابعة للقيادة العامة للجيش الليبي سيطرة القوات على مدينة أم الأرانب جنوبى البلاد وسط ترحيب كبير من أهالى المدينة.

حرص سوبر كورة على إجراء حوار صحفى مع جمال عبد الحميد، نجم الزمالك السابق، لاستطلاع رأيه فى العديد من القضايا الكروية المثارة حالياً، ورأيه فى شكل المنافسة على الدورى ومن الأقرب للتتويج باللقب ورأيه فى أداء الزمالك.

اختار موقع "جول" العالمى محمد صلاح نجم منتخب مصر ونادي ليفربول فى التشكيلة المثالية لمسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج" هذا الموسم.

قررت اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفى ، تأجيل انعقاد الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين، لإجراء انتخابات التجديد النصفى على منصب النقيب و 6 من أعضاء مجلس النقابة، لـ 15 مارس الجارى، وذلك لعدم اكتمال النصاب القانونى .

أعلنت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية السعودية صدور أمر ملكي بشأن الموافقة على إسقاط الجنسية السعودية، عن حمزة نجل زعيم تنظيم القاعدة السابق أسامة بن لادن.

أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفى، عن تأجيل انعقاد الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين، لإجراء انتخابات التجديد النصفى على منصب النقيب و6 من أعضاء مجلس النقابة ، لـ 15 مارس الجارى، وذلك لعدم اكتمال النصاب القانونى .

رحب الفنان محمد رمضان، بعودة الممثلة حلا شيحة من الاعتزال، إلى التمثيل عقب 12 عاماً من الاعتزال منذ تقديمها آخر أفلامها "كامل الأوصاف" مع عامر منيب، بنشر صورة لهما من كواليس تصوير مسلسله القادم "لزلزل" المقرر عرضه فى السباق الرمضانى القادم.

ينشر "اليوم السابع" المقترح شبه النهائى لجدول امتحانات الثانوية العامة بعد مناقشة الجدول أمس الخميس، بين قيادات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى واتحاد طلاب مدارس مصر.

كشف هطول الأمطار الغزيرة فى مدينة القدس المحتلة عما أحدثه حفر الأنفاق فى حى وادى حلوة ببلدة سلوان بالقرب من المسجد الأقصى المبارك، فيما اشتكى أهالى المدينة من اهمال بلدية الاحتلال للبنية التحتية فى كافة بلدات وأحياء المدينة.

تلقت شركة مصر للطيران للخدمات الجوية، خطاب شكر من الخطوط الملكية البريطانية، تشيد فيه بمستوى الأداء والخدمة وجودة الوجبات المقدمة على طائرة رئيسة وزراء بريطانيا والوفد المرافق لها، خلال مشاركتها فى أعمال مؤتمر القمة العربية الأوروبية التى أُقيمت بشرم الشيخ الأسبوع الماضى.

حملات شلل الأطفال من الحملات القومية التى تقام بشكل دورى ومنتظم لحماية الأطفال من الإصابة بشلل الأطفال، والحفاظ على مصر خالية من المرض، وبعد الحملة القومية ضد شلل الأطفال يقدم "اليوم السابع" كل ما تريد معرفته عن شلل الأطفال والآثار الجانبية التى يتعرض لها الطفل بعد التطعيم ونصائح للأمهات.

تضع أذرع الإخوان الالكترونية، الممولة بمليارات الدولارات أهدافا خبيثة أمامها، تجاه الدولة المصرية، مستبدلة شعارها الزائف "الإسلام هو الحل" بـ"إحباط المصريين هو الحل" عن طريق نشر أخبارا كاذبة ودثر الأمل والتفاؤل وتوسيع دوائر اليأس، مستغلة فى ذلك مواقع التواصل الاجتماعى والذى استخدمت من خلالها كل أساليب الخداع والتضليل لبث روح الإحباط لدى المصريين.