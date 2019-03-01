موجز 1 ظهرا.. ضبط 3 من أصحاب المخابز لاستيلائهم على 1.9 مليون جنيه من الدعم

نشر اليوم السابع خلال الساعات القليلة الماضية عددا من الأخبار الهامة على رأسها شنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية بالتنسيق مع مباحث التموين بمديريات الأمن عدة حملات تموينية مكبرة لضبط جرائم الغش التجارى، وخاصةً السلع الغذائية غير الصالحة للاستهلاك.

وتمكنت شرطة التموين من ضبط ثلاثة من مالكى المخابز البلدية- بدائرة مركز شرطة أسيوط (بمحافظة أسيوط) ، لتلاعبهم وإختراقهم نظام تشغيل منظومة الخبز ، بإثبات عمليات صرف وهمية وبصفة يومية ، وإستيلائهم على أموال الدعم بمبلغ مليون وتسعمائة وثلاثة وثمانون ألف وواحد وثمانون جنيهاً، ، وفقاً لما ورد بتقرير اللجنة الفنية المشكلة من الجهات المعنية، بأن المبالغ المستولى عليها تحصلوا عليها مقابل إنتاج وتصنيع الخبز دون إنتاجه فعلياً ، وتحقيق أرباحاً غير مشروعة.. وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة 1 ظهرا..

ضبط 3 من أصحاب المخابز لاستيلائهم على 1.9 مليون جنيه من أموال الدعم

شنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية بالتنسيق مع مباحث التموين بمديريات الأمن عدة حملات تموينية مكبرة لضبط جرائم الغش التجارى، وخاصةً السلع الغذائية غير الصالحة للإستهلاك.

وزير الإسكان يتفق مع السويد على دعم وحدة تنظيم النقل الجماعى بالشيخ زايد

التقى الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بالسفير جان تثليف، السفير السويدى بالقاهرة، ومسئولى شركة "فولفو"، لبحث سبل التعاون فى مجال النقل الذكى المستدام بالمدن الجديدة، وذلك فى إطار التعاون المشترك بين الحكومتين المصرية والسويدية، فى المجالات المختلفة، وبخاصة مجال التنمية العمرانية.

صور.. ضياء رشوان يسجل فى عمومية "الصحفيين" لإجراء انتخابات التجديد النصفى

سجل الكاتب الصحفى ضياء رشوان المرشح لمنصب نقيب الصحفيين، فى كشوف الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين،لإجراء انتخابات التجديد النصفى على منصب النقيب و 6 من أعضاء مجلس النقابة، وذلك حال اكتمال النصاب القانونى، ما سجل فى كشوف الجمعية العمومية، ما يقرب من 100 صحفى .

صور.. 21 طفلا أيزيديا يصلون العراق بعد تحريرهم من قبضة داعش فى سوريا

وصل 21 طفل أيزيدى بينهم 3 فتيات، صباح اليوم الجمعة، إلى مركز قضاء سنجار فى محافظة نينوى شمال العراق، قادمين من سوريا التى قضوا فيها أكثر من 4 سنوات فى سجون تنظيم داعش، وتعرضوا خلالها لأبشع صور التنكيل، والاستعباد الجنسى.

الكشف على 2 مليون تلميذ ابتدائى ضمن حملة "الأنيميا والسمنة والتقزم "

أكدت الدكتورة سهير عبد الحميد، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحى، أن حملة الكشف عن أمراض الأنيميا والسمنة والتقزم، لطلاب المدارس الابتدائية، وقعت الكشف الطبى على 2 مليون تلميذ حتى الآن، منذ انطلاق الحملة فى محافظات المرحلة الأولى فى 16 فبراير الماضى، مشيرة إلى أن الحالات الإيجابية يتم تحويلها الى لجان الربط البالغ عددها 105 لجنة لتلافى العلاج اللازم.

اطمن يا سيسى أنت مش لوحدك يتصدر تويتر..مغردون يفضحون محاولات الإخوان هدم الدولة

"اطمن يا سيسى انت مش لوحدك" اسم هاشتاج جديد، دشنه رواد موقع التدوين المصغر تويتر، صباح اليوم الجمعة، وتصدر الهاشتاج المراكز الأولى فى الترند المصرى، ضمن الأكثر تداولا بين مرتادى الموقع.

رواد تويتر استغلوا الهاشتاج، لتجديد الدعم للرئيس عبد الفتاح السيسى، مشيرين لحجم الانجازات التى تحققت فى عهده، داعين المصريين، لدعمه لاستكمال المشروعات والإنجازات، وللتعبير عن دعمهم المستمر والمتجدد للرئيس.

مسئول يابانى: مصر تلعب دورا محوريا فى استقرار الشرق الأوسط

وصف هيروشى أوكا المدير العام لشؤون الشرق الأوسط وأفريقيا بوزارة الخارجية اليابانية العلاقات بين مصر واليابان بالقوية، مؤكدا أن مصر تلعب دورا محوريا فى استقرار الشرق الأوسط فى ظل التحديات والصعوبات التى تواجهها المنطقة.

وأكد المسئول الياباني، فى تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الجمعة، أن بلاده تقدر الأهمية الاستراتيجية لمصر، ليس لليابان فحسب، بل لإحلال السلام والاستقرار فى الشرق الأوسط، مضيفا أن طوكيو تتعاون مع القاهرة بما يعود بالنفع على العلاقات بين البلدين والمنطقة ككل.

أستراليا ترجح إمكانية تصنيف حزب الله "ككل" منظمة إرهابية بعد قرار بريطانيا

قالت وزيرة الخارجية الإسترالية ماريس باين، إن بلادها، ترجح السير على درب بريطانيا فى إعلان تنظيم حزب الله كجماعة إرهابية.

وبحسب ما ذكرت صحيفة "سيدنى مورننج هيرالد الاسترالية"، فإن استراليا كانت قد أدرجت التنظيم الأمنى الخارجى لحزب الله (الجناح العسكرى) ضمن الجماعات الإرهابيةعام 2003، بينما قامت بريطانيا بهذه الخطوة فى عام 2001.

الصحة تطلق المرحلة الثالثة من مبادرة "100 مليون صحة" فى 7 محافظات

أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، صباح اليوم، إطلاق المرحلة الثالثة من مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى للقضاء على فيروس سي والكشف عن الأمراض غير السارية، المنعقدة تحت شعار "100 مليون صحة"، فى 7 محافظات، بعدما انتهت المرحلتين السابقتين من المبادرة الرئاسية فى 20 محافظة، حيث تم الإنتهاء من فحص 30 مليون و852 ألف مواطن فيها، سجلت المرحلة الأولى 13 مليون و100 ألف مواطن، وسجلت المرحلة الثانية 17 مليون و750 ألف مواطن.

المتحدث العسكرى الليبى: سيطرنا على الحدود المشتركة مع الجزائر والنيجر

قال المتحدث الرسمى باسم القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية اللواء أحمد المسمارى، إن قوات الجيش الوطنى سيطرت على الحدود المشتركة مع النيجر والجزائر.

وأضاف المسمارى، فى تصريحات صحفية، الجمعة، أن قوات الجيش الليبى تواصل ملاحقة الجماعات الإرهابية، وتطهير بعض جيوب الإرهابيين.

التحقيق مع أستاذة بـ"آثار" جامعة القاهرة ومنعها من التدريس لتعنتها مع الطلاب

أحال الدكتور الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، الدكتورة "ف.ك" بكلية الآثار بالجامعة للتحقيق مع منعها من التدريس لدفعة السنة الثالثة بالكلية، بسبب تعنتها مع الطلاب، وتدنى نسب النجاح فى المادة التى كانت تدرسها خلال التيرم الأول.

الأرصاد: الطقس اليوم مائل للبرودة.. والصغرى بالقاهرة 10 درجات

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم الجمعة طقس بارد على السواحل الشمالية، مائل للبرودة على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، معتدل على جنوب الصعيد نهارًا، شديد البرودة ليلاً.