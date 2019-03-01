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مصرع شرطيين وإصابة 17 آخرين فى حادث سير شمال شرقى الهند

الجمعة، 01 مارس 2019 02:50 م
مصرع شرطيين وإصابة 17 آخرين فى حادث سير شمال شرقى الهند الشرطة الهندية
أ ش أ
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لقى شرطيان مصرعهما، وأُصيب 17 آخرون بجروح، جراء حادث تصادم على طريق سريع بولاية (أوديشا) شمال شرقى الهند.


وذكرت قناة (إنديا تى في) الهندية اليوم الجمعة أن سيارة شرطة تحمل 33 شرطيًا كانت متجهة إلى بلدة تقع على بعد 349 كيلومترًا من مدينة (بوبانسوار) عاصمة (أوديشا) ليتم نشرهم قبل زيارة رئيس وزراء الولاية نافين باتنايك، إليها، إلا أن السيارة اصطدمت بشاحنة مسرعة على الطريق، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم.


من جانبه، أعرب باتنايك عن حزنه بشأن الحادث وقدم تعازيه لأسر الشرطيين اللذين لقيا مصرعهما، كما أعلن صرف تعويضات مادية وإتاحة وظيفة حكومية لأسرهم، وتعهد بتوفير علاج مجان للمصابين وصرف تعويضات مادية لهم أيضًا تختلف على حسب خطورة الإصابة.


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