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مصرع شاب سقط من الطابق الخامس لمحاولته الهروب من تجار لخلافات مالية بالغردقة

الجمعة، 01 مارس 2019 01:00 ص
مصرع شاب سقط من الطابق الخامس لمحاولته الهروب من تجار لخلافات مالية بالغردقة جثة - أرشيفية
البحر الأحمر - عماد عرفة
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لقى شاب مصرعه بمدينة الغردقة بعد محاولته القفز من الطابق الخامس لهروبه من 5 تجار كانوا يحتجزونه لوجود خلافات مالية بينهم، تم نقل الجثة لمستشفى الغردقة العام والقبض على التجار.

 

تلقى اللواء أشرف حشيش مدير أمن البحر الأحمر، إخطارًا يفيد مصرع شاب بدائرة قسم أول الغردقة عقب محاولته الهرب من 5 أشخاص كانوا يحتجزونه لوجود خلافات مالية بينهم.

 

تم إعداد فريق بحث بإشراف العميد مدحت منتصر مدير مباحث المديرية، وبرئاسة الرائد أسامة مهران، رئيس مباحث أول الغردقة، وتبين أن 5 تجار بينهم وبين المجنى عليه خلافات مالية، وقاموا باحتجازه داخل شقة سكنية بالدور الخامس.

 

كما تبين أن المجنى عليه قفز من الطابق الخامس فى محاولته الهرب منهم ولقى مصرعه متأثرًا بجراحة، وتم نقله لمشرحة مستشفى الغردقة، وإخطار أهليته والقبض على محتجزيه وجارى العرض على النيابة العامة.


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