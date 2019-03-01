محافظ بنى سويف: السيطرة على حريق محدود بمستشفى ناصر

بنى سويف: هانى فتحى

واصل المستشار هانى عبد الجابر محافظ بنى سويف متابعته لتطورات الحريق المحدود، الذى نشب بأحد مناور الدور الرابع بمستشفى ناصر المركزى بسبب ماس كهربائي، والذى تمت السيطرة عليه عن طريق قوات الحماية المدنية، بالتعاون مع الوحدة المحلية للمركز والمدينة، وذلك دون وقوع خسائر حيال المرضى أو بأجهزة المستشفى الطبية.

واطمأن المحافظ من وكيل وزارة الصحة عن الإجراءات المنفذة، والذى أكد على أنه تم فصل التيار الكهربائى عن الدور الذى وقع به الحريق، ونقل الحالات المرضية إلى مستشفى الواسطى المركزى وبنى سويف النموذجى بسيارات مجهزة، حيث تتطلب الرعاية الصحية لهم أجهزة مبردات وهو ما استلزم توفير ذلك فى أماكن بديلة بهذه المستشفيات القريبة.

وشدد المحافظ على إجراء تحقيق ومراجعة فنية لسبب الماس المتسبب فى الحريق، للوقوف على الأسباب وتلافى حدوثها مرة آخرى، وإجراء المحاسبة القانونية والإدارية فى حالة وجود تقصير أو إهمال، مؤكدا على أنه لن يتوان اطلاقا فى تنفيذ ذلك

ومن جانبه أوضح اللواء عصام العلقامى السكرتير العام بأن يطلع المحافظ أولا بأول عن تطورات هذا الحريق المحدود نظرا لأنه الموضوع يتعلق بصحة وسلامة المواطن السويفى، مشيرا إلى تكليفات المحافظ له باتخاذ كل الإجراءات الفنية والقانونية والاحترازية لمنع حدوث ذلك مرة آخرى.

وأضاف السكرتير العام أنه على تواصل مستمر بكهرباء بنى سويف، حيث تم إرسال فريق من المهندسين المتخصصين للوقوف على أسباب حدوث الماس الكهربائى بالمستشفى وعمل الإجراءات الفنية اللازمة لمنع حدوثه مرة آخرى.