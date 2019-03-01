video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الجمعة، 01 مارس 2019 05:04 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

محافظ بنى سويف: السيطرة على حريق محدود بمستشفى ناصر

الجمعة، 01 مارس 2019 04:57 م
محافظ بنى سويف: السيطرة على حريق محدود بمستشفى ناصر سيارات الحماية المدنية
بنى سويف: هانى فتحى
إضافة تعليق

واصل المستشار هانى عبد الجابر محافظ بنى سويف متابعته لتطورات الحريق المحدود، الذى نشب بأحد مناور الدور الرابع بمستشفى ناصر المركزى بسبب ماس كهربائي، والذى تمت السيطرة عليه عن طريق قوات الحماية المدنية، بالتعاون مع الوحدة المحلية للمركز والمدينة، وذلك دون وقوع خسائر حيال المرضى أو بأجهزة المستشفى الطبية.

 

واطمأن المحافظ من وكيل وزارة الصحة عن الإجراءات المنفذة، والذى أكد على أنه تم فصل التيار الكهربائى عن الدور الذى وقع به الحريق، ونقل الحالات المرضية إلى مستشفى الواسطى المركزى وبنى سويف النموذجى بسيارات مجهزة، حيث تتطلب الرعاية الصحية لهم أجهزة مبردات وهو ما استلزم توفير ذلك فى أماكن بديلة بهذه المستشفيات القريبة.

 

وشدد المحافظ على إجراء تحقيق ومراجعة فنية لسبب الماس المتسبب فى الحريق، للوقوف على الأسباب وتلافى حدوثها مرة آخرى، وإجراء المحاسبة القانونية والإدارية فى حالة وجود تقصير أو إهمال، مؤكدا على أنه لن يتوان اطلاقا فى تنفيذ ذلك

 

ومن جانبه أوضح اللواء عصام العلقامى السكرتير العام بأن يطلع المحافظ أولا بأول عن تطورات هذا الحريق المحدود نظرا لأنه الموضوع يتعلق بصحة وسلامة المواطن السويفى، مشيرا إلى تكليفات المحافظ له باتخاذ كل الإجراءات الفنية والقانونية والاحترازية لمنع حدوث ذلك مرة آخرى.

 

وأضاف السكرتير العام أنه على تواصل مستمر بكهرباء بنى سويف، حيث تم إرسال فريق من المهندسين المتخصصين للوقوف على أسباب حدوث الماس الكهربائى بالمستشفى وعمل الإجراءات الفنية اللازمة لمنع حدوثه مرة آخرى.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

اندلاع حريق بمستشفى ناصر فى بنى سويف دون إصابات

بنى سويف

اخبار مصر

اخبار المحافظات

صحة بنى سويف




لا تفوتك
اليوم.. انطلاق المرحلة الثالثة لمبادرة "100 مليون صحة" بـ 7 محافظات

اليوم.. انطلاق المرحلة الثالثة لمبادرة "100 مليون صحة" بـ 7 محافظات

ردا على "أبو صفارة".. شاهد "السوشيال ميديا" ترد على معتز مطر بفيديوهات ساخرة

ردا على "أبو صفارة".. شاهد "السوشيال ميديا" ترد على معتز مطر بفيديوهات ساخرة

"الزراعة" تبدأ توزيع 2.6 مليون بطاقة معتمدة لـ"كارت الفلاح".. تسليم الكارت الممغنط بفروع البنك الزراعى قريبا.. وتطبيقه على ثلاث مرحل.. يهدف لوضع قواعد بيانات كاملة ووصول الدعم لمستحقيه وتحديد المساحات المزروعة

"الزراعة" تبدأ توزيع 2.6 مليون بطاقة معتمدة لـ"كارت الفلاح".. تسليم الكارت الممغنط بفروع البنك الزراعى قريبا.. وتطبيقه على ثلاث مرحل.. يهدف لوضع قواعد بيانات كاملة ووصول الدعم لمستحقيه وتحديد المساحات المزروعة

تفاصيل تحقيقات 7 ساعات مع المتهمين فى حادث محطة مصر.. النائب العام يأمر بحبس 6 متهمين 4 أيام على ذمة التحقيق.. وتوجه لهم تهم القتل الخطأ وإتلاف الممتلكات العامة.. المتهم الرئيسى: تركت الجرار يعمل على وضع التحرك

تفاصيل تحقيقات 7 ساعات مع المتهمين فى حادث محطة مصر.. النائب العام يأمر بحبس 6 متهمين 4 أيام على ذمة التحقيق.. وتوجه لهم تهم القتل الخطأ وإتلاف الممتلكات العامة.. المتهم الرئيسى: تركت الجرار يعمل على وضع التحرك

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر

شوبير لـ"شوقى غريب": هل إنضمام نجلى للمنتخب الأوليمبى مجاملة

شوبير لـ"شوقى غريب": هل إنضمام نجلى للمنتخب الأوليمبى مجاملة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة