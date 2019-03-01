محافظ بنى سويف: الخدمة الصحية بالمستشفى لم تتأثر بانبعاث أدخنة من أحد مناور المبنى

أكد المستشار هانى عبد الجابر، محافظ بنى سويف، على أن الخدمة الصحية بمستشفى ناصر لم تتأثر بحدوث الماس الكهربائى الذى أدى إلى انبعاث أدخنة من مناور أحد أدوار المستشفى، حيث تم على الفور "كإجراء احترازى" فصل التيار الكهربائى واستدعاء سيارات الحماية المدنية، و نقل 9 حالات مرضية " من الدور القريب من المنور الذى انبعث منه الأدخنة " إلى مستشفى الواسطى المركزى وبنى سويف النموذجى.

جاء ذلك خلال زيارته للمستشفى "مساء اليوم" لتفقد الوضع بها، حيث رافقه الدكتور هشام مجدى عضو مجلس النواب، و اللواء تامر أبو النجا السكرتير العام المساعد، والدكتور عبد الناصر وكيل وزارة الصحة، والمحاسب محمد بكرى رئيس مركز ومدينة ناصر.

وتفقد المحافظ الأقسام الطبية بالمستشفى خاصة العناية المركزة وعناية القلب والحضانات، مطمئنا على مستوى الخدمة بها، موجها بالمراجعة الفنية لكل الدوائر والوصلات الكهربائية بالمستشفى، وسرعة اصلاح المتهالك منها "ان وجدت"، مع مراجعة أعمال الصيانة والكهرباء لكل المبنى وليس بالأقسام الطبية فقط، موجها بتشكيل لجنة تضم الشركة المنفذة لأعمال الكهرباء وشركة كهرباء بنى سويف، ومختصين من المحافظة لمراجعة أعمال الكهرباء بالمستشفى لوضع حلول جذرية لأية عيوب فنية يتم اكتشافها خلال المراجعة الفنية التى تقوم بها اللجنة.

وتبادل المحافظ الحديث مع المرضى بأقسام العناية، مطمئنا منهم على توافر كافة أوجه الرعاية الطبية والعلاجية، حيث أكد المرضى وذويهم على أن الخدمة على أكمل وجه، وأن الطاقم الطبى بالمستشفى متواجد معهم على مدار الساعة، وانتقل المحافظ إلى قسم الحضانات للإطمئنان على الخدمة بها، حيث أكد الأطباء أن الخدمة منتظمة،

واطمأن المحافظ من وكيل الوزارة على الحالات التى تم نقلها بسبب قطع التيار الكهربائى كإجراء احترازى، حيث أكد وكيل وزارة الصحة على أن تلك الحالات تم نقلها بسيارات مجهزة وتحت إشراف طبى على أعلى مستوى، وبعض تلك الحالات تم عودتهم بالفعل لأماكنهم بمستشفى ناصر مرة آخرى بعد عودة الوضع لطبيعته عقب عودة التيار الكهربائى.

ومن جانبه أكد للمحافظ اللواء تامر أبو النجا السكرتير العام المساعد على أنه تواجد فور إبلاغه، وتابع مع وكيل وزارة الصحة ورئيس المدينة والجهات المعنية كل الإجراءات التى تم اتخاذها سواء الإجراءات الفنية من خلال شركة كهرباء بنى سويف للألواح والدوائر الكهربائية وإصلاح الأعطال لتشغيل الخدمة بالشكل المطلوب، والإجراءات الاحترازية التى كلف بها المحافظ لنقل الحالات المرضية لأماكن بديلة لحين مراجعة الأسباب وإصلاح أى عطل وعودة التيار الكهربائى لطبيعته.

فيما أوضح الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة، أن ماساً كهربائياً حدث وتسبب فى انبعاث أدخنة من أحد مناور الدور الرابع بمبنى المستشفى، وعلى الفور تم التحرك فى أكثر من اتجاه "تنفيذا لتوجيهات المحافظ ا"لذى تابع الوضع على مدار اللحظة وتوجيهاته بالتسهيلات والتيسيرات اللازمة، مضيفا وكيل أنه جرى نقل 9 مرضى كانوا محتجزين داخل قسم العناية المركزة والأقسام الداخلية إلى مستشفى الواسطى المركزى وبنى سويف النموذجى لاستكمال برنامجهم العلاجى، وتم تجهيز الأماكن بعد عودة التيار الكهربائى لطبيعته "بعد ساعات قليلة من الواقعة "، لاستقبال الحالات المرضية مرة آخر ى بمستشفى ناصر لاستكمال العلاج

وقال محمد بكرى رئيس المدينة أنه فور حدوث الواقعة، قام بإبلاغ المحافظ والذى تابع معه كل التطورات لحظة بلحظة، مضيفا أن المحافظ وجه بإجراءات احترازية واخرى فنية والتى تم تنفيذها على الفور، حيث أسفر ذلك عن التعامل الناجح مع الواقعة دون أية تداعيات سلبية على المنظومة الصحية بالمستشفى، مشيرا إلى تواجد السكرتير العام المساعد بالمستشفى منذ الساعات الأولى من حدوث الواقعة لمتابعة الموقف والإطمئنان على تنفيذ تكليفات المحافظ

ومن جانبه أكد اللواء عصام العلقامى السكرتير العام على أنه تنفيذا لتوجيهات المحافظ المستشار هانى عبد الجابر، تم التواصل "فور حدوث الماس الكهربائى والذى نتج عنه أدخنة من أحد أدور مبنى المستشفى"، مع مسؤولى كهرباء بنى سويف لإرسال فريق من المهندسين لمعاينة الوضع الفنى بمكان الماس الكهربائى، وبالفعل تم ذلك وتم إعداد تقرير فنى من خلال المراجعة العامة لكافة التوصيلات والدوائر الكهربائية، وتم اعادة توصيل الكهرباء للدور الذى تم فصلها عنه كإجراء احترازى.