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محافظ بنى سويف: اعتماد إضافى بـ43 مليون جنيه لتحسين الخدمات والمرافق بالقرى

الجمعة، 01 مارس 2019 02:26 م
محافظ بنى سويف: اعتماد إضافى بـ43 مليون جنيه لتحسين الخدمات والمرافق بالقرى جانب من الاجتماع
بنى سويف : هانى فتحى
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قال المستشار هانى عبد الجابر، محافظ بنى سويف، إن المحافظة حصلت على اعتماد إضافى لخطة العام المالى الحالى من وزارة التخطيط بقيمة 43 مليونا و720 ألف جنيه، وذلك استجابة لطلب المحافظة فى هذا الشأن، لدعم القطاعات الخدمية الحيوية بالمناطق والقرى الأكثر احتياجاً فى مجالات خدمات الكهرباء والطرق والخدمات والبيئة والدفاع المدنى.

وأضاف المحافظ فى بيان له اليوم الجمعة، أنه ناقش الموقف المالى والتنفيذى للخطة الاستثمارية للعام الحالى 2018/2019، ونسب تنفيذ المشروعات فى القطاعات الحيوية على مستوى المراكز والقطاعات، مع أعضاء المجلس التنفيذى للمحافظة أمس الخميس، مشدداً على تسريع وتيرة الأعمال فى قطاع الرى، وموجها وكيل وزارة الرى بإعداد تقرير مفصل بنسب ومعدلات الإنجاز والمعوقات "إن وجدت"، مؤكداً ضرورة الالتزام بالتوقيتات المحددة لإنهاء المشروعات فى كل القطاعات.

ومن ناحيتها أوضحت عزة على خالد مدير عام التخطيط ومتابعة الخطة، أن اعتمادات خطة العام الحالى وصلت إلى 463 مليونا و150 ألف جنيه، وبإضافة الاعتماد الإضافى الأخير ليصل بذلك إجمالى الاعتمادات للعام الحالى إلى 506 ملايين و870 ألف جنيه، مضيفة أن الاعتماد الأخير جاء بناء على طلب المحافظة لدعم مستوى الخدمات فى عدد من القرى الأكثر احتياجا، حيث ستشمل أعمال طرق وإنارة وتدعيم شبكات كهرباء، وتغطية ترع وتوريد معدات نظافة لبعض المجالس القروية .


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