محافظ القاهرة: مستعدون لاستضافة بطولة كأس الأمم الأفريقية

كتب سيد الخلفاوى

أجرى اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، جولة تفقدية لمتابعة الاستعدادات لاستضافة بطولة كأس الأمم الأفريقية، حيث أكد أن كل مستشفيات القاهرة ستكون فى حالة طوارئ خلال البطولة التى ستبدأ يوم 21 يونيو القادم وتختتم فى 19 يوليو، خاصة المستشفيات القريبة من الفاعليات ونشر سيارات الاسعاف المجهزة مع التأكد من وجود طبيب بكل سيارة .

وأوضح بيان للمحافظة اليوم، أن المحافظ أكد استعداد محافظة القاهرة لبطولة الأمم الأفريقية المقرر عقدها خلال يونيو القادم والتى تحظى القاهرة بالنصيب الأكبر من فاعليتها حيث تعقد بها مباريات مجموعتين من مجموعات البطولة الست الي جانب استضافتها لحفلى الافتتاح والختام، مشددًا على أهمية ظهور العاصمة بالمظهر اللائق بها كأقدم وأكبر مدينة بأفريقيا كلها ليس فى أماكن ومحيط اقامة المباريات وإقامة الفرق الرياضية فحسب ولكن بكافة أحياء العاصمة وخاصة الاماكن السياحية والتراثية.



وطلب عبدالعال، من رؤساء الاحياء تحديد أماكن لوضع شاشات عرض مجانية للمواطنين بالميادين الكبرى والحدائق ومراكز الشباب بالتنسيق مع الجهات الامنية لإتاحة الفرصة لأكبر عدد من المواطنين لمتابعة فاعليات البطولة وكذلك عرض أفلام وثائقية قصيرة عن الاماكن السياحية والتراثية بالقاهرة وكذلك أهم المشروعات الحديثة المنفذة بها .



ووجه محافظ القاهرة رئيس هيئة النقل العام بإزالة كافة الاعلانات المشوهة الموجودة على الاتوبيسات ولصق شعار البطولة بدلاً عنها ، وتخصيص أسطول كامل لا يقل عن 600 أتوبيس لخدمة نقل الجماهير من الميادين الكبرى والمواقف العامة إلى أماكن اقامة المباريات مع التنسيق مع هيئة استادى القاهرة والدفاع الجوى لتخصيص أماكن انتظار الاتوبيسات ووضع لوحات ارشادية للمواطنين .



وشدد المحافظ على مدير مديرية الطرق والنقل بالقاهرة بمراجعة كافة المحاور الرئيسية بالقاهرة خاصة كوبرى أكتوبر وطريق العروبة ، وصلاح سالم ، والمخيم الدائم ويوسف عباس وطريق النصر وترميم كافة الحفر والمطبات وإعادة الرصف في حالة الاحتياج واستعواض البردورات الناقصة مع طلاءها، وكذلك استكمال بلاطات الأرصفة المفقودة وإعادة طلاء أجسام الكبارى من الداخل والخارج .



كما أكد محافظ القاهرة على رؤساء الأحياء بالالتزام بالخطة الموضوعة لتطوير ورفع كفاءة المحاور الرئيسية والفرعية وطلاء العقارات فى اماكن استضافة المباريات وإقامة الوفود من إعادة ترميم ورصف الطرق واستكمال الأرصفة ، والتأكد من عمل الإنارة بكفاءة و إزالة كافة التشوهات والإعلانات القديمة من فوق الجدران والأسوار وإعادة طلائها لتظهر بالشكل الحضارى اللائق بالعاصمة .



كما أكد عبد العال، على رئيس هيئة نظافة وتجميل القاهرة بتكثيف أعمال النظافة وعدم السماح بوجود أي مخلفات مع رفع كفاءة المسطحات الخضراء والجزر الوسطى وتقليم الأشجار وتنسيقها ونظافة أكشاك الكهرباء والتأكد من غلقها بإحكام وطلاء الأعمدة وإزالة أي ملصقات عليها.