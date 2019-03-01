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محافظ الغربية:الكشف على 35ألف مواطن فى اليوم الأول لمبادرة 100مليون صحة

الجمعة، 01 مارس 2019 06:12 م
محافظ الغربية:الكشف على 35ألف مواطن فى اليوم الأول لمبادرة 100مليون صحة اللواء هشام السعيد محافظ الغربية
الغربية – عادل ضرة
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أعلن اللواء هشام السعيد ، محافظ الغربية  ،أنه تم اجراء الكشف الطبي والفحوصات على 35ألف مواطن من أبناء المحافظة، فى اليوم الأول لمبادرة 100مليون صحة، وأسفرت نتائج الفحص عن الكشف عن إيجابية حالات 2487مواطن مصابين بفيرس سي بنسبة 7.3%، مضيفا أنه سيتم إتخاذ الإجراءات اللازمة لصرف العلاج لهم بعد اكتشاف إيجابية إصابتهم بالمرض.
 
كان اللواء هشام السعيد ، محافظ الغربية يرافقه الدكتور محمد شرشر ، وكيل وزارة الصحة، قد تفقد أعمال المبادرة بالمستشفيات  لمتابعة مدى اقبال المواطنين على المبادرة، وشدد على ضرورة توفير المستلزمات الطبية للفحص الطبي، وتوفير جميع مستلزمات مكافحة العدوى من أكياس ومطهرات وكحول وكلور وصناديق أمان للنفايات الحادة، وتوفير أجهزة قياس الضغط والسكر والموازين وكذا السترات الخاصة بالعاملين بالمباردة.
 
كما تفقد المحافظ، المبادرة بمستشفى كبد المحلة التعليمي وتابع المحافظ تنفيذ المبادرة، واجراء الفحص الطبي للمواطنين، مطالبا الأطباء والتمريض بتنفيذ المبادرة على اكمل وجه، وانجاح المبادرة، مؤكدا أن الهدف منها القضاء نهائيا على فيرس سي، وحماية صحة المواطنين.
 
وطالب هشام السعيد ، المواطنين بحث زملائهم واقاربهم وجيرانهم بضرورة التوجه لمراكز الفحص للتأكد من إصابتهم بالمرض من عدمه بالمجان، والاستفادة جيدا من هذه الخدمة التي تقدمها الدولة للمواطنين.
 
 
 

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