محافظ الجيزة يتفقد الوحدات الصحية أول أيام حملة 100 مليون صحة

كتب سيد الخلفاوى

بدأت اليوم فعاليات المرحلة الثالثة لمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية "100 مليون صحة"، للقضاء على فيروس سى والكشف عن الأمراض غير السارية بمحافظة الجيزة، والتى تستمر حتى 30 أبريل 2019 .

أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، أن المحافظة اتخذت كل الإجراءات والترتيبات الخاصة بتنفيذ المبادرة الرئاسية، من خلال التنسيق مع كافة المؤسسات من شباب ورياضة وتربية وتعليم وشئون صحية وغيرها، لتوفير أماكن مناسبة لتقديم الخدمة وبالتنسيق مع قطاعات الكهرباء للحفاظ على انتظام التيار الكهربائى، لافتا إلى أنه تم توجيه رؤساء الأحياء والمراكز والمدن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، بتكثيف أعمال الدعاية بشكل واسع لتوعية المواطنين، وتعريفهم بالمبادرة لتحقيق أقصى أستفادة لأهالى الجيزة.

وأشار محافظ الجيزة، إلى أن المبادرة تستهدف إجراء المسح الطبي لحوالي 5,3 مليون مواطن بالمحافظة للكشف المبكر عن الإصابة بفيروس سي والتقييم والعلاج من خلال وحدات علاج الفيروسات الكبدية المنتشرة فى جميع أنحاء محافظة الجيزة، بالاضافة إلى الكشف المبكر عن مرض السكرى، وارتفاع ضغط الدم والسمنة، وتوجيه المكتشف إصابتهم لتلقى التقييم والعلاج بمختلف مستشفيات المحافظة، وذلك من خلال 1730 فريق طبي.

وأشار راشد، إل أن مديرية الشئون الصحية قامت بتجهيز جميع وحدات الرعاية الصحية والمستشفيات التابعة لوزارة الصحة ومراكز الشباب وسيارات العيادات المتنقلة التي تجوب أنحاء المحافظة لتوقيع الكشف الطبي علي المواطنين من الجنسين بداية من سن 18 عام، على أن يستمر عمل الحملة علي مدار اليوم من خلال فريق طبي بالفترة الصباحية من الساعة التاسعة صباحا وحتي الساعة الثالثة عصراً وفريق طبي بالفترة المسائية من الساعة الثالثة عصراً حتي التاسعة مساءاً ومن تبين إصابته بفيروس سي من المشتركين فى التامين الصحى يتم علاجهم بعيادات التأمين الصحى، وغير المشتركين يتم علاجهم على نفقة الدولة فى أى من مراكز العلاج الـــ 14 المنتشرة بانحاء المحافظة .

يذكر أن رؤساء الأحياء والمراكز والمدن يتابعون على مدار اليوم فعاليات الحملة، ويتفقدون المقار الخاصة بالكشف للاطمئنان على انتظام الحملة وإزالة أى معوقات .