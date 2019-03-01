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محافظ أسيوط يستجيب لاستغاثة أقارب سيدة "بكماء" بقرية بهيج

الجمعة، 01 مارس 2019 08:04 م
محافظ أسيوط يستجيب لاستغاثة أقارب سيدة "بكماء" بقرية بهيج متابعه الحاله
أسيوط هيثم البدري
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استجاب اللواء جمال نور الدين  ، محافظ أسيوط لاستغاثة من أحد أقارب سيدة في الخمسين من العمر بقرية بهيج التابعة لمركز أسيوط "بكماء" تعاني من الإهمال الشديد لمدة 12 عامًا وتدهور في حالتها الصحية وعدم قدرتها على الكلام أو السمع.
 
حيث أصدر محافظ أسيوط تعليماته بتشكيل لجنة مكونة من اللواء أشرف البيه  ،رئيس مركز ومدينة أسيوط  ،ومنار كامل ، مدير وحدة تكافؤ الفرص المعنية بشئون المرأة بالمحافظة للانتقال إلى منزل المواطنة بقرية بهيج للاطمئنان على صحتها وتبين أن السيدة بكماء وتعاني من تدهور في حالتها الصحية نظرًا للإهمال الشديد لمدة 12 عامًا وتم توفير سيارة إسعاف مجهزة لنقل السيدة إلى مستشفى الايمان العام بالأربعين بمدينة أسيوط لخضوعها للفحوصات وتلقى العلاج اللازم.
 
ووجه المحافظ ، بتقديم كافة أوجه الدعم والرعاية الصحية للسيدة وكلف مسئولي مديريتي الصحة والتضامن الاجتماعي بمتابعة حالتها حتى تعافيها وخروجها من المستشفى على أن يتم بعد ذلك نقلها إلي إحدى دور الرعاية للاهتمام والعناية بها لافتًا أن المحافظة تولي مواطنيها بالغ الاهتمام وأن صحة المواطن وتوفير حياة كريمة له من ضمن الأولويات تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.
 
 
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