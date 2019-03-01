مباحث التموين بالقاهرة تضبط 105 قضايا تموينية متنوعة خلال 24 ساعة

شنت الإدارة العامة لمباحث التموين بالقاهرة، العديد من الحملات التموينية المكبرة لإحكام الرقابة على الأسواق، ومكافحة جرائم الغش التجارى ، والعمل على توافر كافة السلع بناء على توجيهات اللواء محمد منصور مدير أمن القاهرة.

وأسفرت جهود تلك الحملات خلال 24 ساعة الماضية، عن ضبط 105 قضايا تموينية متنوعة من بينها 31 قضية فى مجال الرقابة على الصحة، 28 قضية فى مجال الرقابة على الأسعار وأمر اللواء أشرف الجندى مدير مباحث القاهرة بتحرير محضر بكل واقعة على حدا، وأخطرت النيابات المختصة لتولى التحقيقات.