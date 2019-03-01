كيف تستغل قوى الشر العالمية الإخوان فى التحريض ضد مصر؟.. إخوانى سابق يجيب

كتب كامل كامل

قال إبراهيم ربيع القيادى السابق بجماعة الإخوان، إن تنظيم الإخوان عبارة عن أداء لقوى الشر العالمية، مضيفًا: "معلوم أن تنظيم الإخوان الإرهابى تم تأسيسه بإرادة أجهزة المخابرات "الإنجلوأمريكية" ككيان يقوم بالوكالة عن القوى الاستعمارية فى حرب اللا عنف، ويتم استخدام هذا التنظيم وتوظيفه وإدارته من قبل قوى الشر من خلال شركات العلاقات العامة المتخصصة والمحترفة فى إدارة إدراك ووعى الشعوب".

ورصد "ربيع" كيفية تنفيذ الإخوان مخططات قوى الشر داخل مصر، قائلاً فى تصريحات لـ"اليوم السابع": "يدبر ذلك من خلال محاور منها التقليل من شأن الإيجابيات واعتبارها استثناءً، والتعظيم من شأن السلبيات واعتبارها قاعدة، وإهانة رموز الدولة والسخرية منها، وتشويه مؤسسات القلب الصلب للدولة متمثلة فى الجيش والقضاء والشرطةُ".

وتابع: "يجرى ذلك باستغلال الأحداث والأزمات الطبيعية التى تحدث فى كل مكان فى العالم وتصويرها كتعبير عن انهيار الدولة، ونشر الأكاذيب وتحريف الحقائق، وافتعال أحداث للضغط على معنويات المواطن ونزع ثقته فى إدارة البلاد، والتدليس باجتزاء التصريحات من سياقها، ونشر الإحباط فى نفوس الشباب للقضاء على المستقبل".