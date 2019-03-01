فيديو معلوماتى.. إجراءات استخراج رخصة القيادة بعنوانك الجديد

كتب عبد الرحمن سيد

‎العديد من الأوراق والإجراءات يجب على سائقى السيارات اتباعها واستخراجها حال تغيير محل الإقامة فى رخصة القيادة والتسيير، تجنبا للمساءلة القانونية، ومنها:

- إخطار قسم المرور المختص بتغيير محل الإقامة خلال 30 يومًا.

- تقديم سند لقسم المرور المختص لإثبات محل الإقامة الجديد.

- إذا كان التغيير لمحافظة أخرى، يجب تقديم الطلب لقسم مرور المحافظة الجديدة.

- تقديم مستند مقبول فى إثبات محل الإقامة الجديد.

- تقديم ما يثبت دفع الغرامات المحكوم بها لمخالفة أحكام المرور "إن وجدت".

- تقديم ما يفيد تعديل وثيقة التأمين الإجبارى من حوادث المركبات بإثبات محل الإقامة الجديد.

- يفحص قسم المرور بالمحافظة الجديدة المركبة للتحقق من مطابقة البيانات المثبتة بالرخصة.

- تحرر نتيجة المطابقة على النموذج المعد لذلك.

- يصرف تصريح مؤقت ‎لحين ورود ملف المركبة من قسم المرور المقيدة به.