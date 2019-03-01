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فيديو معلوماتى.. إجراءات استخراج رخصة القيادة بعنوانك الجديد

الجمعة، 01 مارس 2019 10:00 ص
فيديو معلوماتى.. إجراءات استخراج رخصة القيادة بعنوانك الجديد استخراج رخصة القيادة
كتب عبد الرحمن سيد
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العديد من الأوراق والإجراءات يجب على سائقى السيارات اتباعها واستخراجها حال تغيير محل الإقامة فى رخصة القيادة والتسيير، تجنبا للمساءلة القانونية، ومنها:

-     إخطار قسم المرور المختص بتغيير محل الإقامة خلال 30 يومًا.

-     تقديم سند لقسم المرور المختص لإثبات محل الإقامة الجديد.

-     إذا كان التغيير لمحافظة أخرى، يجب تقديم الطلب لقسم مرور المحافظة الجديدة.

-     تقديم مستند مقبول فى إثبات محل الإقامة الجديد.

-     تقديم ما يثبت دفع الغرامات المحكوم بها لمخالفة أحكام المرور "إن وجدت".

-     تقديم ما يفيد تعديل وثيقة التأمين الإجبارى من حوادث المركبات بإثبات محل الإقامة الجديد.

-     يفحص قسم المرور بالمحافظة الجديدة المركبة للتحقق من مطابقة البيانات المثبتة بالرخصة.

-     تحرر نتيجة المطابقة على النموذج المعد لذلك.

-     يصرف تصريح مؤقت لحين ورود ملف المركبة من قسم المرور المقيدة به.

 

 

 

 

 


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رخص القيادة

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المرور

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