فيديو معلوماتى.. إجراءات استخراج رخصة القيادة بعنوانك الجديد

العديد من الأوراق والإجراءات يجب على سائقى السيارات اتباعها واستخراجها حال تغيير محل الإقامة فى رخصة القيادة والتسيير، تجنبا للمساءلة القانونية، ومنها:
- إخطار قسم المرور المختص بتغيير محل الإقامة خلال 30 يومًا.
- تقديم سند لقسم المرور المختص لإثبات محل الإقامة الجديد.
- إذا كان التغيير لمحافظة أخرى، يجب تقديم الطلب لقسم مرور المحافظة الجديدة.
- تقديم مستند مقبول فى إثبات محل الإقامة الجديد.
- تقديم ما يثبت دفع الغرامات المحكوم بها لمخالفة أحكام المرور "إن وجدت".
- تقديم ما يفيد تعديل وثيقة التأمين الإجبارى من حوادث المركبات بإثبات محل الإقامة الجديد.
- يفحص قسم المرور بالمحافظة الجديدة المركبة للتحقق من مطابقة البيانات المثبتة بالرخصة.
- تحرر نتيجة المطابقة على النموذج المعد لذلك.
- يصرف تصريح مؤقت لحين ورود ملف المركبة من قسم المرور المقيدة به.
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