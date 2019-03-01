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فتح بوغاز ميناء الإسكندرية بعد تحسن الأحوال الجوية

الجمعة، 01 مارس 2019 01:53 م
فتح بوغاز ميناء الإسكندرية بعد تحسن الأحوال الجوية الإسكندرية
الإسكندرية ـ أسماء على بدر
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قال رضا الغندور المتحدث الرسمي باسم الهيئة العامة لميناء الإسكندرية أن إدارة الحركة بالميناء قررت ظهر اليوم الجمعة، فتح البوغاز بعد تحسن الأحوال الجومائية ووصول سرعة الرياح وارتفاع الموج ودرجة الرؤية إلي المعدلات الطبيعية التي تسمح بدخول وخروج السفن من والى الميناء بشكل آمن.

وبدأت إدارات الميناء المختصة فوراً بدخول السفن المتراكية على المخطاف الخارجى طبقا لأولوية تراكيها.

ووجه اللواء بحرى مدحت عطية رئيس هيئة الميناء جميع الإدارات بتوخي الحذر والالتزام بشروط السلامة والصحة المهنية وذلك للحفاظ على الأرواح والممتلكات، ودخول وخروج السفن والشاحنات والبضائع من والي الميناء بشكل آمن.

 

 


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