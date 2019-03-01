غدًا طقس معتدل على شمال البلاد مائل للدفء جنوبًا والصغرى بالقاهرة 12 درجة

كتب أسامة عبد الحميد

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود غداً الجمعة، طقس معتدل على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب الصعيد نهارا شديد البرودة ليلا.

كما تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد، يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية، والرياح معتدلة تنشط على غرب البلاد، كما تنشط على البحر المتوسط، مما يؤدى الى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وعن حالة البحر المتوسط، فهو معتدل إلى مضطرب، وارتفاع الموج من 2 إلى 2.5 متر والرياح السطحية غربية، أما عن حالة البحر الأحمر معتدل ، وارتفاع الموج من 1.5 إلى 2 متر والرياح السطحية شمالية غربية.

وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة غدا، القاهرة العظمى 19 درجة والصغرى 12 درجة، والإسكندرية العظمى 18 والصغرى 11 درجة، ومطروح العظمى 17 درجة والصغرى 10 درجات، وسوهاج العظمى 21 درجة والصغرى 8 درجات، وقنا العظمى 21 درجة والصغرى 9 درجات، وأسوان العظمى 22 درجة والصغرى 12 درجة.