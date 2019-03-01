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عبدالله بن زايد: ندعو لاعتماد تدابير لمنع التحريض على الإرهاب عبر الإعلام

الجمعة، 01 مارس 2019 09:29 ص
عبدالله بن زايد: ندعو لاعتماد تدابير لمنع التحريض على الإرهاب عبر الإعلام عبد الله بن زايد وزير خارجية الامارات
كتب محمد شرقاوى
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طالب الشيخ عبدالله بن زايد وزير خارجية الإمارات، بدور أكبر لمنظمة التعاون الإسلامى فى صون الأمن والسلم بفعالية، داعيا إيران لوقف دعم الجهات التى تؤجج النزاعات فى المنطقة، مؤكدا على وقوف الإمارات إلى جانب الشعب الفلسطيني ومطالبه وعلى رأسها إقامة دولة مستقلة على حدود 1967، داعيا لاعتماد التدابير لمنع التحريض على الإرهاب عبر وسائل الإعلام.

وأضاف وزير الخارجية الإماراتى، خلال المؤتمر السادس والأربعين لمجلس وزراء خارجية دول منظمة التعاون الإسلامى فى أبوظبى، أنه يدعو إيران لمراجعة سياساتها وعدم التدخل في شؤون الدول، ووقف نشر الفوضى والطائفية، وللتعامل بشكل حاسم مع الجهات التى تدعم أو تحتضن أو تمول أو تساعد التطرف والإرهاب.

وتابع الشيخ عبد الله، أنه يدعو لاعتماد التدابير لمنع التحريض على الإرهاب والتطرف خاصة عبر وسائل الإعلام، وانتشار الفكر المتطرف والإرهاب، لافتا إلى أن استمرار النزاعات يتطلب منا التصدى للتحديات المدمرة.


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