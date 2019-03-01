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عايز تزور بيت الله الحرام هذا العام.. اتصل بـ "27983000–02" وسجل اسمك

الجمعة، 01 مارس 2019 02:30 م
عايز تزور بيت الله الحرام هذا العام.. اتصل بـ "27983000–02" وسجل اسمك الحج ـ أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي
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أتاحت الإدارة العامة للشئون الإدارية بوزارة الداخلية للمواطنين تسجيل الأسماء بحج القرعة لهذا العام من خلال الإتصال بالخدمة الصوتية.

 

وجاءت هذه الخطوة في إطار حرص وزارة الداخلية على تخفيف العناء عن كاهل المواطنين وتسهيل الإجراءات.

 

ويستطيع المواطن أن يسجل اسمه في حج القرعة لهذا العام من خلال الإتصال بـ "27983000 – 02"، ويسجل بياناته من خلال بطاقة الرقم القومي السارية.

 

وتسدد تكاليف طلب الحج الإلكترونى أو المكالمات الصوتية بخصم القيمة المالية المحددة لطلب الحج من خلال طرق السداد الآلية المتعددة "بطاقة الإئتمان، وشبكة فورى.."، ولا يعتبر الطلب مقبولاً إلا بعد سداد قيمته المالية.

 

وتتلقى وزارة الداخلية طلبات المواطنين الراغبين في أداء الحج حتى 7 مارس المقبل، تمهيداً لإجراء القرعة العلانية بمديريات الأمن المختلفة.

 


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