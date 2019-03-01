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طب أسوان ينظم ورشة عمل دولية حول أمراض الروماتيزم والجهاز الحركى

الجمعة، 01 مارس 2019 05:36 م
طب أسوان ينظم ورشة عمل دولية حول أمراض الروماتيزم والجهاز الحركى خلال المؤتمر
أسوان - صلاح المسن
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نظم قسم الروماتيزم والعلاج الطبيعي بكلية الطب في جامعة أسوان ، بالتعاون مع الهيئة الأوربية لإستخدام الموجات فوق الصوتية في تشخيص الأمراض الروماتيزمية ورشة عمل دولية حول استخدامات سونار المفاصل والجهاز الحركي . 
 
افتتح فاعليات الورشة الدكتور أحمد غلاب ، رئيس جامعة أسوان ، بحضور كلا من الدكتور محمد زكي الدهشوري ،  القائم بأعمال عميد كلية الطب والدكتور أحمد فتحي منسق المؤتمر والدكتور عبدالرحمن الطحان وكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة
 .
وصرح الدكتور أحمد غلاب ، فى بيان صحفى ، أن هذه الورشة تقام لمدة يومين بمشاركة 3 مدربين أجانب متخصص في مجال الموجات الصوتية من دولتي اليونان وصربيا ،وتعقد هذه الورشة  لاول مرة في مصر بواسطة هذه الهيئة الأوربية المتخصصة في هذا المجال ، مضيفا أن جامعة أسوان حريصة علي عقد ورش العمل والمؤتمرات العلمية بشكل دوري من أجل تبادل الخبرات والتعرف علي الجديد في كافة المجالات الطبية مما يعود بالنفع علي أهالينا من المرضي .
 
وأضافت الدكتورة فاطمة حسين النوبي، رئيس الورشة ورئيس قسم  الروماتيزم والعلاج الطبيعي بكلية الطب بأسوان، أن عدد المشاركين في الورشة يبلغ 30 طبيبا وطبية من مختلف الجامعات المصرية ومن احدي الجامعات بدولة السعودية الشقيقة ، 
وتتناول الورشة العديد من المحاور الهامة عن مختلف مفاصل الجسم مثل مفاصل الرسغ والمرفق والكتف والحوض والكاحل والركبة وكيفية التعامل مع الامراض والاصابات التي تلحق بها ، مشيرة الى  أن الورشة تلقي الضوء علي أهمية استخدام الموجات الصوتية " السونار " في تشخيص أمراض المفاصل مبكرا وتحديد العلاج السليم قبل أن تتدهور حالة المرضى .
 

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