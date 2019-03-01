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طالبة تقدم على الانتحار لانفصال والديها بالمنوفية

الجمعة، 01 مارس 2019 11:46 ص
طالبة تقدم على الانتحار لانفصال والديها بالمنوفية اللواء سمير أبو زامل مدير أمن المنوفية
المنوفية – محمود شاكر
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أقدمت طالبة على الانتحار بتناول سم فئران لسوء حالتها النفسية بعد انفصال والديها بدائرة قسم منوف بمحافظة المنوفية.

 

تلقى اللواء سمير أبو زامل مدير أمن المنوفية، إخطارا من اللواء سيد سلطان مدير إدارة البحث الجنائى يفيد باستقبال مستشفى شبين الكوم الجامعى " ملك ع م ع " 13 سنة، طالبة مقيمة بمدينة منوف مصابة بحالة تسمم.



بالانتقال الفورى وسؤالها قررت بتناولها سم فئران لسوء حالتها النفسية بسبب انفصال والديها، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وجارى العرض على النيابة لمباشرة التحقيقات . 



 


 

 


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