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ضبط 4 طن أدوية ومستحضرات تجميل مجهولة المصدر بمصنع بالخانكة

الجمعة، 01 مارس 2019 12:16 ص
ضبط 4 طن أدوية ومستحضرات تجميل مجهولة المصدر بمصنع بالخانكة أدوية مجهولة المصدر - أرشيفية
القليوبية-نيفين طه
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ضبطت مباحث التموين بالقليوبية ، مصنع لتصنيع الأدوية ومستحضرات تجميل باستخدام مواد كيميائية مجهولة المصدر، وتم التحفظ على 4 طن مضبوطات وتولت النيابة التحقيق. 

 
تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية اخطارا من العميد خالد المحمدى مدير مباحث التموين بالقليوبية ، بضبط المدعو"اشرف.س"60 سنة، مالك مصنع لإنتاج مستحضرات التجميل والادوية غير مصرحة بوزارة الصحة بمنطقة العكرشة ، التابعة لمركز شرطة الخانكة.
 
وتبين أن مالك المصنع ، يستخدم مواد كيميائية مجهولة المصدر في عملية التصنيع ووضع علامات تجارية مزورة ، لشركات كبرى علي المنتج النهائي.
 
وبمداهمة المصنع ، تم ضبط 4 طن أدوية ومستحضرات تجميل مجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك الآدمي وتم التحفظ على المضبوطات وتولت النيابة التحقيق. 
 
 
 
 
 

 


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