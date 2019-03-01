ضبط 4 طن أدوية ومستحضرات تجميل مجهولة المصدر بمصنع بالخانكة

ضبطت مباحث التموين بالقليوبية ، مصنع لتصنيع الأدوية ومستحضرات تجميل باستخدام مواد كيميائية مجهولة المصدر، وتم التحفظ على 4 طن مضبوطات وتولت النيابة التحقيق.
تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية اخطارا من العميد خالد المحمدى مدير مباحث التموين بالقليوبية ، بضبط المدعو"اشرف.س"60 سنة، مالك مصنع لإنتاج مستحضرات التجميل والادوية غير مصرحة بوزارة الصحة بمنطقة العكرشة ، التابعة لمركز شرطة الخانكة.
وتبين أن مالك المصنع ، يستخدم مواد كيميائية مجهولة المصدر في عملية التصنيع ووضع علامات تجارية مزورة ، لشركات كبرى علي المنتج النهائي.
وبمداهمة المصنع ، تم ضبط 4 طن أدوية ومستحضرات تجميل مجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك الآدمي وتم التحفظ على المضبوطات وتولت النيابة التحقيق.
إضافة تعليق
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة