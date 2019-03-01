ضبط 3 عاطلين بحوزتهم كيلو من مخدر الفودو بشبرا الخيمة

القليوبية - نيفين طه

ألقت مباحث قسم ثان شبرا الخيمة، القبض علي ثلاثة عاطلين لقيامهم بترويج المواد المخدرة على عملائهم بدائرة القسم، وتم ضبط بحوزتهم كيلو من مخدر الفودو.

وتلقى اللواء رضا طبلية، مدير أمن القليوبية ، اخطارا من المقدم محمد الشاذلى رئيس مباحث قسم ثان شبرا الخيمة، بضبط كل من "محمود.ج" 30 سنة، عاطل، و"حسن.م" 28 سنة، عاطل، و"حسن.ع" 30 سنة، عاطل، لقيامهم بترويج المواد المخدرة على عملائهم، وجرى اخطار اللواء هشام سليم مدير المباحث الجنائية بالقليوبية والعميد يحى راضى رئيس المباحث الجنائية بالقليوبية.

وتم استهداف المتهمين، وضبط بحوزتهم كمية من مخدر الفودو يزن حوالى 1 كيلو جرام ومبلغ مالى 500 جنيها، وهواتف محمولة.

وبمواجهتهم أقروا بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالى حصيلة تجارتهم والهواتف للاتصال بعملائهم، وجارى تحرير المحضر اللازم، والعرض على النيابة التى لمباشرة التحقيق.