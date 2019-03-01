ضبط نصف كيلو حشيش بحوزة كهربائى أثناء مروره بكمين فى سفاجا

البحر الأحمر - عماد عرفة

تمكنت مباحث قسم شرطة سفاجا، من ضبط كهربائى بحوزته كمية من مخدر الحشيش، قبل توزيعها على عملائه بقصد الإتجار، تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

كانت وردت معلومات للرائد مصطفى عكاشة رئيس مباحث قسم سفاجا، أكدتها التحريات السرية مفادها قيام المدعو "حمدى.م.ع.ر" كهربائى ومقيم بجوار مصنع المكرونة – قنا، بالتردد على مدينة سفاجا للاتجار وترويج المواد المخدرة .

وعقب تقنين الإجراءات تمكن ضابط مباحث قسم شرطة سفاجا والمعين خدمة كمين الكيلو 85 بسفاجا من ضبطه، حال استقلاله إحدى سيارات الأجرة قادما من قنا اتجاه الغردقة وبحوزته 4 قطع كبيرة الحجم لجوهر الحشيش المخدر تزن 400 جرام تقريباً - مبلغ مالى 120 جنيها وهاتف محمول .

بمواجهته بما أسفر عنه الضبط أقر بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار والمبلغ المالى متحصلات البيع والهاتف المحمول للاتصال بعملائه، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 1988 /2019 جنح قسم سفاجا، وجارى العرض على النيابة العامة.

كما تمكن ضباط مباحث قسم ثان الغردقة من ضبط عاطل مقيم الدهار – ثان الغردقة والسابق اتهامه فى عدد 3 قضايا "مخدرات" آخرهم القضية رقم 4598/2011 جنح ثان الغردقة "مخدرات" وبحوزته 55 قطعة متوسطة الحجم لجوهر الحشيش المخدر تزن 130 جراما تقريبا و2 سلاح أبيض "كتر" - مبلغ مالى 2480 جنيها عند تواجده بمنطقة الأحياء "دائرة القسم".

وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط أقر بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار والمبلغ المالى متحصلات البيع والسلاح بقصد الدفاع عن النفس والهاتف المحمول للاتصال بعملائه، تحرر عن ذلك المحضر رقم 1873 /2019 جنح قسم ثان الغردقة، وجارى العرض على النيابة العامة.

كما تمكن ضباط مباحث قسم أول الغردقة من ضبط عاطل ومقيم شارع السنترال السياحى – أول الغردقة وبحوزته 3 قطع متوسطة الحجم لجوهر الحشيش المخدر تزن 40 جراما تقريبا - سلاح أبيض "كتر" - مبلغ مالى 50 جنيها، وهاتف محمول، عند تواجده بشارع السنترال السياحى.

وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط أقر بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار والمبلغ المالى متحصلات البيع والسلاح بقصد الدفاع عن النفس والهاتف المحمول للاتصال بعملائه تحرر عن ذلك المحضر رقم 3060 /2019 جنح قسم أول الغردقة وجارى العرض على النيابة العامة.

وكانت وردت معلومات لضباط مباحث قسم رأس غارب أكدتها التحريات السرية مفادها قيام كل من "فتحى م. ع. ا. إ" عاطل ومقيم مساكن الميناء - رأس غارب والسابق اتهامه فى عدد 2 قضية "ضرب - نشل" آخرهم القضية رقم 775/2017 جنح رأس غارب "نشل"، و"محمود ى. م. خ. ح" عاطل ومقيم ذات العنوان بالاتجار فى المواد المخدرة .

وعقب تقنين الإجراءات تمكن ضابط مباحث قسم رأس غارب من ضبطهما حال تواجدهما بمسكن الأول وبحوزتهما 27 قطعة متوسطة الحجم لجوهر الحشيش المخدر تزن 50 جراما تقريباً عدد 15 قرصا لعقار التامول المخدر - محدث صوت ماركة " EKOL-99 " - سلاح أبيض "مطواة".

وبمواجهتما بما أسفر عنه الضبط أقرا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار والطبنجة الصوت والسلاح الأبيض بقصد الدفاع عن النفس .

تحرر عن ذلك المحضر رقم 290 /2019 جنح قسم رأس غارب وجارى العرض على النيابة العامة.

كما تم ضبط المدعو "محمد ف. ا م ش" والمطلوب التنفيذ عليه فى القضية رقم 9513 / 2016 جنايات أول الغردقة حصر رقم 650/2018 البحر الأحمر والمحكوم عليه بالسجن 3 سنوات وغرامة 50000 جنيه مخدرات بجلسة 13/11/ 2018.

كذلك تم ضبط المدعو "محمد ع.م.ا" والمطلوب التنفيذ عليه فى القضية رقم 7590 / 2014 جنايات أول الغردقة حصر رقم 724/2017 البحر الأحمر والمحكوم عليه بالسجن 3 سنوات وغرامة 10000 جنيه "مخدرات " بجلسة 14/6/ 2017.

كما تم ضبط المدعو "على ح. ع. ع" والمطلوب التنفيذ عليه فى القضية رقم 6267 / 2018 جنايات ثان الغردقة حصر رقم 696/2018 البحر الأحمر والمحكوم عليه بالسجن 5 سنوات وغرامة 50000 جنيه (مخدرات) بجلسة 4/12/ 2018.