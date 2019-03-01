ضبط عصابة ترويج الحشيش والهيروين فى قليوب

القليوبية نيفين طه

ألقت مباحث مركز شرطة قليوب، القبض على عصابة "فانكس" لترويج المخدرات فى منطقة منطى دائرة مركز قليوب وتضم عاطلين ضبط بحوزتهما كميات من الحشيش والهيروين، تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيق.

تلقى اللواء هشام سليم مدير المباحث الجنائية إخطارا من العقيد محمد عبد الهادى رئيس فرع البحث الجنائى، يفيد بقيام تشكيل عصابى بترويج المخدرات بمنطقة منطى دائرة مركز قليوب.

وتوصلت تحريات العميد يحيى راضى رئيس مباحث المديرية، إلى أن المتهمين عاطلان وأنهما يكونان تشكيلا عصابيًا تخصص فى ترويج الحشيش والهيروين، فتمكن العقيد محمد عامر رئيس مكتب مكافحة المخدرات، من القبض عليهما وهما "إكرامى . ب" وشهرته "فانكس" 41 سنة، عاطل وسابق اتهامه فى 17 قضية سلاح ومشاجرة ومخدرات و"محمد .م .ع" 24 سنة عاطل وبحوزتهما 300 جرام هيروين و200 جرام حشيش و100 قرص مخدر وسلاح أبيض "كاتر" ومبلغ مالى وبمواجهة المتهمين اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالى حصيلة تجارتهما وتولت النيابة التحقيق.