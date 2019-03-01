ضبط عاطلين وسائق سرقوا بطاريات من محطة رياح الزعفرانة

البحر الأحمر - عماد عرفة

تمكن ضابط مباحث قسم شرطة رأس غارب المعين بخدمة كمين الزعفرانة من ضبط عاطلين وسائق قاموا بسرقة بطاريات إمداد طاقة من محطة رياح الزعفرانة شمال البحر الأحمر.

تلقى اللواء أشرف حشيش إخطارا من الرائد محمد عزت رئيس مباحث رأس غارب، يفيد بتمكن الضابط المعين بخدمة كمين الزعفرانة من ضبط كل من "ياسر.و" 18 سنة عاطل مقيم أطفيح - الجيزة، و"محمد.س" 18 سنة سائق مقيم ذات العنوان، و"محمود.س" 13 سنة عاطل، أثناء استقلالهم دراجة بخارية "تروسيكل" بدون لوحات معدنية، وبحوزتهم 10 بطاريات تستخدم فى إمداد الطاقة بلوحة التشغيل الإلكترونية الخاصة بمحطة الطاقة المتجددة .

وبمواجهة المتهمين اعترفوا بقيامهم بسرقتها من موقع هيئة الطاقة المتجددة - محطة رياح الزعفرانة بالكيلو 180 طريق العين السحنة "دائرة قسم عتاقة" مديرية أمن السويس عن طريق خلع باب المخزن، تم التحفظ على الدراجة البخارية والمضبوطات، وجارى تحرير المحضر اللازم والعرض على النيابة العامة.