ضبط تشكيل عصابى تخصص فى سرقة الهواتف المحمولة

الإسكندرية أسماء على بدر

تمكنت مديرية أمن الإسكندرية، اليوم، من ضبط تشكيل عصابى تخصص فى ارتكاب جرائم سرقة الهواتف المحمولة من المارة بأسلوب الخطف.

تلقى اللواء محمد الشريف، مساعد الوزير مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من اللواء شريف رؤوف، مدير إدارة البحث الجنائي، بورود من مأمور قسم شرطة باب شرقى، يفيد قيام أحد الأشخاص، عاطل، 28 سنة، مسجلا جنائيا، بممارسة نشاطاً إجرامياً فى مجال سرقة الهواتف المحمولة من المارة بأسلوب الخطف باستخدام دراجة نارية.

وعقب تقنين إجراءات ضباط قسم باب شرقى بالتنسيق مع قطاع الأمن العام أمكن ضبطه، وبمواجهته أعترف بارتكابه عدد 11 حادث سرقة هواتف محمولة بدوائر أقسام شرطة "باب شرقى ، سيدى جابر، العطارين"، وبإرشاده تم ضبط المسروقات لدى عميل له، عاطل، 23 سنة، تم ضبطه.

وأخطرت النيابة العامة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وجاري العرض علي النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.