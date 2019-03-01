صور.. مصرع 15 شخصًا وإصابة 30 آخرين فى انفجار سيارة مفخخة فى مقديشو

مقديشو /أ ش أ/ _ تصوير رويترز

لقى 15 شخصا على الأقل مصرعهم، وأصيب 30 أخرين على الأقل فى انفجار سيارة مفخخة فى العاصمة الصومالية مقديشو.

وذكر موقع "مريخ" الإخبارى الصومالى اليوم أن الانفجار ضرب شارع مكة المكرمة الأكثر ازدحاما فى المدينة مقديشو الملئ بالفنادق والمتاجر والمطاعم.. مدمرا عددا من المباني.

وقال ضابط الشرطة حسين محمد إن المبانى وعشرات السيارات تعرضت للاحتراق. وعلاوة على ذلك، سمع دوى انفجارين آخرين فى مقديشو.

وأعلنت جماعة الشباب المتشددة التابعة لتنظيم القاعدة الإرهابى أنها شنت هجوما انتحاريا على فندق مكة المكرمة بالعاصمة وأن مقاتليها يقاتلون .. فما قالت الشرطة الصومالية أنها تعرضت لإطلاق نار من جهة الفندق فى أعقاب الانفجار الأول ، يشار إلى أن حركة الشباب كانت وراء العديد من الهجمات البارزة التى نفذت فى جميع أنحاء الصومال على مدى السنوات الماضية.



انفجار سيارة مفخخه فى مقديشو



انفجار سيارة مفخخه فى مقديشو



انفجار سيارة مفخخه فى مقديشو



انفجار سيارة مفخخه فى مقديشو



انفجار سيارة مفخخه فى مقديشو



انفجار سيارة مفخخه فى مقديشو



انفجار سيارة مفخخه فى مقديشو