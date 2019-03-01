صور.. محافظ قنا يتابع أعمال مبادرة "100 مليون صحة"

قنا - وائل محمد

تفقد اللواء عبد الحميد الهجان محافظ قنا أعمال اليوم الأول لمبادرة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية " 100 مليون صحة " للقضاء على فيرس سى والكشف عن الأمراض غير السارية بالوحدة الصحية ببركة بمركز نجع حمادي والترامسة ومدينة العمال بمركز قنا ومستشفي الحميات بحضور العميد وليد البيلى سكرتير عام مساعد المحافظة والدكتور ايمن خضاري وكيل وزارة الصحة وعدد من القيادات التنفيذية.

أوضح الهجان أن محافظة قنا تأتي ضمن محافظات المرحلة الثالثة التي تنفذ بها المبادرة والتي تستهدف جميع المواطنين فوق سن الـ 18 عامًا والذين يصل عددهم إلى حوالى مليون و956 ألف مواطن بالمحافظة، مضيفًا ان أعمال المبادرة تبدأ اليوم الأول من مارس وحتى نهاية أبريل 2019 .

وأكد أن المبادرة تهدف إلى تعزيز صحة المواطنين من خلال إجراء مسح طبى لاكتشاف المصابين بفيروس سى والأمراض غير السارية كالسكر وارتفاع ضغط الدم والسمنة وذلك للحد من حدوث مضاعفات مستقبلية للمصابين بتلك الأمراض موضحا أنه سيتم إدخال بيانات المواطنين عن طريق الرقم القومي وسيتم تسليم المواطنين كارت تدون فيه الإصابة من عدمه وفى حالة الإصابة يحصل على العلاج مجانًا.







وقدم محافظ قنا شكره لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي مؤكدا انه يعطى اهتماما غير عادي بالمنظومة الصحية علي مستوى الجمهورية بهدف تحقيق تنمية حقيقية، كما اوصي كافة القيادات التنفيذية بالمحافظة بتقديم كافة أوجه الدعم للقائمين علي المبادرة لإنجاحها وبضرورة تكاتف كافة الجهود والتنسيق الجيد لتحقيق الاهداف المرجوة منها .





وتجدر الإشارة إلى أنه سيشارك في تنفيذ الحملة 705 فريق طبى مكون من 3775 من الأطباء والتمريض ومدخلي البيانات من خلال 248 منشاة سيتم استقبال المواطنين بها وستتم أعمال المبادرة من خلال 3 مراحل "المسح – الكشف عن المرضى – صرف العلاج للحالات المصابة "